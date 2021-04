Dani Senabre: "No creo en conspiraciones arbitrales contra el Real Madrid, la UEFA quedaría expuesta"

Dani Senabre fue el invitado especial de El Bunker CF este lunes. El periodista debatió junto a Nacho Peña y Jorge Calabrés sobre todo lo que ha sucedido tras el anuncio de la creación de la Superliga Europea. Se mostró a favor del cambio y criticó a UEFA y FIFA, destacando que después de todo lo que han hecho no pueden "presentarse como los defensores de la meritocracia".

Hipocresía

"Hay mucha hipocresía en general. Puedes ser del Barcelona, puedes ser del Real Madrid, puedes ser del equipo que quieras, pero tienes que ser coherente. Parecía que la Superliga era poco menos que el demonio, luego ya se vino todo lo de la UEFA y la gente decía que todo es malo. La UEFA y la FIFA tienen los cojones de presentarse como los defensores de la meritocracia".

A favor de la Superliga

"Yo estoy a favor, aunque suene impopular decirlo. Es una putada para los pequeños, pues puede ser que sí, pero no sería el fin. Real Madrid y Barcelona querían seguir jugando La Liga. El fútbol necesita algo. Yo como espectador hace años que sueño con una NBA del fútbol, con una liga en la que se pueda ver a los mejores del mundo".

Nadie ha querido escuchar

"Han dicho auténticas atrocidades que parecen más las de una mafia que las de organizaciones profesionales de fútbol. La gente no le ha dado una oportunidad a la Superliga, sin escuchar nada, sin leer nada ya dicen que la Superliga es el diablo, es Lucifer. Yo creo que son progresos que hay que hacer".

La Champions no puede seguir así

"O se lo permites a todos o a ninguno. A mí la Champions me gusta, pero me gusta de octavos de final para delante. La fase de grupos es horrible. Hay grandes partidos que solo los ves una vez cada veinte años y con una Superliga los podrías ver siempre. Entiendo que estamos en minoría. El pueblo no cree en la Superliga".

Florentino Pérez tiene razón

"Florentino Pérez es un hombre muy inteligente. Igual aquí en Cataluña se le tiene un poco más en el punto de miro o se pueden reír cuando dice que los partidos son muy largos, pero es que hay partidos infumables, que se te hacen eternos. La Superliga puede tener cosas buenas y cosas malas, pero ¿qué hace bueno la UEFA? Un himno muy bonito y qué más. Horarios, lesiones de los futbolistas que van con sus selecciones, ahora una Champions con más equipos...".

Mala situación del Barça

"La situación del Barça económica es muy mala. Hoy me decían '¿cómo tendrá que estar el Barcelona para que Laporta esté con el Real Madrid?'. Es que la Superliga es necesaria, necesaria también económicamente".

Posición de los futbolistas

"Piqué, Ander Herrera... pueden decir que el fútbol es de los aficionados, pero cuando vayan a renovar y no haya dinero, a ver qué dicen. Si tú quieres más dinero, que es legítimo, tendrás que plantear un pulso a la UEFA y a la FIFA".

No entiende el paso atrás

"Yo no entiendo firmar un acuerdo con Florentino Pérez y al día siguiente bajarte. No digo dentro de cinco años, digo al día siguiente. Eso no se puede hacer. Tienes que ser lo suficientemente adulto como para superar lo que ha pasado".

Conspiraciones contra Madrid y Barça

"No quiero creer en conspiraciones arbitrales. Que haya dos penaltis que no sean contra el Real Madrid no lo veo, pero porque la UEFA quedaría muy expuesta. Creo que la relación puede ser fría, pero no quiero creer que haya arbitrajes en contra por esto. Ya solo por el bien del espectador".

Favorito a La Liga

"El Real Madrid no me ha gustado en toda la temporada, pero después de esa semana ganando a Liverpool y Barça, me dejó impresionado. Pero creo que no tiene gasolina, llega el Chelsea ahora... Creo que el candidato más importante es el Barcelona, han descansado más y depende de sí mismo. El Valencia me da más miedo porque es un equipo más duro que da más hostias... es un equipo que no le viene bien al Barça. El Valencia juega peor que el Villarreal, pero el Villarreal le viene bien al Barça. El Madrid lo ha hecho mejor en los duelos directos, pero es que se ha dejado muchísimos puntos contra el resto de equipos".

