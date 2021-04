Nacho Tellado, en El Bunker CF: "No hay fuera de juego de Mariano, es gol legal del Real Madrid"

El pasado fin de semana una jugada en el Getafe - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 33 de La Liga, puede cambiar el desenlace del campeonato doméstico. ¿Por qué? Por un gol mal anulado a Mariano Díaz antes del minuto 10 del encuentro.

Un gol que podría haber cambiado por completo el resultado del partido y es que los de Zinedine Zidane acabaron empatando a cero en el Coliseum Alfonso Pérez. La acción fue polémica desde el principio y todo porque la toma elegida por el VAR para tirar las líneas, en la que Militao ya había dado el pase al delantero merengue.

Nacho Tellado ha visitado este martes El Bunker CF para confirmar el grave error del VAR y para asegurar que no hubo fuera de juego: el gol de Mariano debió haber subido al marcador. "En un fuera de juego tan milimétrico no se pueden tirar unas líneas tan gordas. El margen de error es muy grande", ha afirmado el arquitecto.

Una imagen que lo dice todo

"¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que esta imagen lo dice todo. Es muy importante destacar la zona de los jugadores y el momento del pase. EL VAR tiene muchos problemas y en esta jugada han cogido mal el momento del pase. Vemos como en la imagen el balón sale, que hace esa especie de esfera. Hay que coger la jugada entera y ver el momento exacto del pase. Yo cogí el momento exacto, también tiré las líneas más finas, porque las del VAR son horrorosas".

Error del VAR al pitar fuera de juego de Mariano

Fotograma equivocado

"Yo he cogido los dos fotogramas, el del VAR y el otro, y sí que cambia. Cambia todo. En un fuera de juego tan milimétrico no se pueden tirar unas líneas tan gordas. El margen de error es muy grande. Pero no es la primera vez que hacen esto".

Falta de criterio

"También hay que atender al criterio. Lanzan una vertical hacia abajo y ellos deciden dónde la paran y claro puedes pararla dónde te dé la gana. Y eso no puede ser. Como en esta que es un pie y un brazo, hay que saber dónde se baja la línea".

¿Y si la Superliga le llama para el VAR?

"Hombre claro, montaría el superVAR. Lo primero que haría sería buscar la gente adecuada y formarla. No solo hay que tener gente que sepa hacerlo, sino gente que sepa formar. También habría que usar los recursos adecuados. Seguro que la línea gorda se acabaría".

No hay fuera de juego

"Tenía el móvil echando fuego, porque la gente con la app lo hizo y vieron que era gol legal. Así que ya encendí el ordenador y lo hice. No, no es fuera de juego. Y es un fuera de juego muy importante por el momento que estamos en La Liga. Fue una jugada muy vista y muy polémica, en la cuenta de @ArchivoVAR de Twitter ha batido todos los récords, antes lo tenía un fuera de juego de Benzema".

