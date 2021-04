Calabrés, en El Bunker CF: "Madrid y Barça han hecho más por la Champions que la propia UEFA"

El Bunker CF no ha fallado a su cita semanal y este lunes Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha opinado sobre todo lo sucedido con la Superliga Europea, además de hablar del final de La Liga y de las semifinales de la Champions League. Por si esto fuera poco, el periodista salmantino también ha hablado del mercado de fichajes del Real Madrid.

Necesidad de un cambio

"El fútbol necesita un cambio. Nosotros vivimos de la industria del fútbol, no directamente de los clubes, pero sí a través de los medios de comunicación que trabajan en la industria. El fútbol tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. No puede ser que todo evolucione y el fútbol no. Antes el competir de una noche de Champions podría ser una noche de teatro y podías ir otra noche. Pero es que ahora los clubes se dan cuenta de que ahora tienen muchos rivales. Twitch es un rival, HBO es un rival, Netflix es un rival. Todas estas plataformas de entretenimiento son rivales. Yo ya lo dije en 2019, que la Superliga era más necesaria que nunca. Incluso Twitch o los eSports han tenido como actores invitados a futbolistas en los meses de pandemia".

Luchar contra los clubes-estado

"Real Madrid y Barcelona tienen que luchar ante los clubes-estado. El Chelsea, City o PSG no pueden ser los defensores del fútbol. Somos los madridistas y los culés los que tenemos que defender el fútbol, el nuevo fútbol. Es algo para lo que nos tenemos que unir".

Superliga sin los ingleses

"No me extrañaría que la Superliga naciese sin los equipos ingleses. La Copa de Europa nació sin ellos".

Labor didáctica

"Yo creo que hace falta una labor didáctica. Por ejemplo, la Superliga cree en un Fair Play Financiero estricto, que hay que cumplir sí o sí".

Examen de conciencia

"Hay que hacer examen de conciencia todos, incluidos los medios de comunicación. La pregunta que nos debemos hacer es por qué el fútbol ha dejado de interesar. Las mejores épocas han sido Mourinho contra Guardiola, Cristiano contra Messi. Las noticias que más dan son las obras del Santiago Bernabéu y no es que den más en mi periódico, es que dan más en todos".

Postura de los futbolistas

"No entiendo a los futbolistas. Dicen que el fútbol es de la gente, jugadores que cobran entre 10 y 15 millones de euros. Dicen que están en contra de la Superliga, pero ninguno se baja el sueldo. Los de ahora lo tienen asegurado, pero los que vengan en cinco años seguro que cobran un 30 por ciento menos que los de ahora. A esos no les va a hacer tanta gracia".

No entiende al Atlético

"Con esto de la Superliga, a ver si voy a preferir que La Liga la gane el Barcelona antes que el Atlético. Laporta ha sido más coherente y ha sido valiente. Lo fácil hubiera sido 'oye, nos salimos'. Es que la postura del Atlético tiene tela, son los primeros interesados porque tienen que financiar una deuda. El 'Cholo' cobrando veintitantos millones netos, siendo el entrenador mejor pagado del mundo".

Actitud de Ceferin

"La actitud del presidente de la UEFA es la de un macarra de discoteca. Real Madrid y Barcelona han hecho más por la Champions que la propia UEFA. La Champions es lo que es gracias a los clubes. Es que no me extraña lo de los arbitrajes en contra porque esto puede acabar convirtiéndose en la 'CefeLiga'".

Centrados en la Champions

"Yo creo que el Real Madrid tiene que centrarse más en la Champions League y creo que está más centrado en esto".

Fracaso rojiblanco

"El problema es que si el Atlético no se lleva La Liga van a decir que no es un fracaso porque han estado ahí. Pero es un fracaso porque la han tenido".

Miedo al arbitraje contra el Chelsea

"Sí tengo miedo. Casi que veo a Ceferin bajando a tirar un penalti con la camiseta del Chelsea. Alguien que se ha destapado así, cómo ha actuado, lo que ha dicho. Yo me lo creo todo, pero que bonito sería ver a Ceferin entregando la Champions al Real Madrid con Florentino al lado. Sería justicia poética".

¿PSG o City?

"Creo que el PSG le va a mojar la oreja a Guardiola".

Eder Militao

"Militao pudo irse en enero, pero no se fue porque creían en él. Se apostaba por él porque es un jugador de futuro y ha salido muy bien. Con Liverpool y Barcelona se demostró".

Situación de Varane

"El melón está en Varane. Tiene un sueldo bajo. La renovación de los dos es imposible, la salida de los dos es posible. Aunque lo más posible es que se quedase uno".

Varane y Sergio Ramos

"La información que yo tengo es que el Real Madrid no va a hacer refuerzos en defensa, solo Alaba que está cerrado. Yo creo que uno se queda -entre Ramos y Varane-. Están Militao y Nacho, viene Alaba y están los jóvenes, aunque yo insisto en que creo que se queda uno".

No habrá locuras

"Los precios están disparados y en el Real Madrid no van a cometer ninguna locura. El esfuerzo va para los de delante".

Isco Alarcón

"El Real Madrid quiere poner a Isco un valor de mercado de 20 millones de euros. Quita a la Premier directamente".

Sin grandes fichajes en defensa

"El Real Madrid no quiere pagar ni 50 millones ni nada de eso por un central, que se olviden de Pau Torres y lo que se dice. Las millonadas van a llegar por arriba. El resto va a ir por cantera. En el Real Madrid tienen muy claros los objetivos y son Mbappé, Haaland y Alaba".

Antonio Blanco

"Lo que tengo entendido es que su renovación es segura. Ya lo conté, que está en la hornada de los jugadores que puede tener opciones de estar en la primera plantilla. En el Real Madrid cuentan con Antonio Blanco y no le van a dejar escapar".

[Más información - Nacho Tellado, en El Bunker CF: "No hay fuera de juego de Mariano, es gol legal del Real Madrid"]