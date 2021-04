Pulisic: "Hazard es alguien a quien admiro, pero no intento ser como él"

El Chelsea visita el Estadio Alfredo Di Stéfano este martes, en un partido muy especial para jugadores como Thibaut Courtois o Eden Hazard. Precisamente, sobre este último ha hablado Christian Pulisic en la previa y es que son muchos los que comparan a un jugador y a otro.

Pulisic ha asegurado que admira a Hazard, pero que eso no es lo mismo que decir que intenta parecerse al '7' del Real Madrid: "Fue un jugador increíble en este club, por supuesto. Es alguien a quien definitivamente admiro. No me estoy comparando con él de ninguna manera ni intento ser como él, soy mi propio jugador y estoy haciendo todo lo posible por este club".

Aunque el jugador sí que ha señalado que es un orgullo que le comparen con una leyenda como Hazard: "Obviamente puedo decir que fue un jugador enorme para este club, así que es un honor escuchar comparaciones como esa, pero todavía me queda mucho camino por recorrer".

Hazard frente a la defensa del Betis EFE

"Era un jugador increíble, hizo mucho por este club de fútbol, y obviamente seguimos adelante sin él. Nunca jugué con él, así que solo sé cómo es, pero creo que estamos en un buen lugar ahora, en la semifinal de la Champions League y con mucho por jugar esta temporada", ha asegurado Christian Pulisic.

Semis de Champions

Este martes se juega el primer partido de la eliminatoria entre Real Madrid y Chelsea, el duelo de vuelta de las semifinales se celebrará el próximo miércoles 5 de mayo en Stamford Bridge. Sobre el encuentro de ida también ha hablado Pulisic en la previa, asegurando que necesitan "confianza".

Christian Pulisic, en un partido del Chelsea de la temporada 2020/2021 Reuters

"He esperado este partido durante semanas. Las semifinales de Champions no se juegan todos los años y tenemos que disfrutar del momento", ha explicado el estadounidense, quien también ha asegurado que van a "demandar mucho" al Real Madrid "durante los 180 minutos" de la eliminatoria.

Pulisic ha querido destacar también la experiencia de su rival en la máxima competición continental a nivel de clubes: "Tienen mucha experiencia en esta competición. Necesitamos tener mucha confianza. Nunca va a ser un partido fácil. Tienen su historia, los vamos a respetar, pero tenemos que creer en lo que podemos hacer".

