Kroos y Mendy, cara y cruz para el partido de Champions ante el Chelsea

Zinedine Zidane ha sido muy claro en rueda de prensa con la situación de algunos jugadores. El técnico francés trabaja a marchas forzadas junto con su cuerpo técnico para preparar el decisivo duelo frente al Chelsea de este martes en el que los blancos se juegan buena parte de la temporada tras sus últimos tropiezos en liga.

Por ello, el entrenador galo espera recuperar a los mayores efectivos posible de cara al duelo contra los ingleses que será trascendental para decidir qué rumbo lleva la eliminatoria y qué rumbo lleva el equipo blanco en el resto de la temporada. A pesar de haber perdido algo de margen en la pelea por el título nacional, el último tropiezo del Atlético de Madrid vuelve a encender el campeonato. Salir con moral de estos partidos contra el conjunto blue puede ser decisivo para ellos.

De esta forma, Zidane ha pasado revista de las bajas del equipo blanco y le ha dado una buenísima noticia a la afición, ya que recupera a una de sus piezas claves. El centrocampista alemán Toni Kroos está recuperado de sus problemas físicos y estará en la lista de convocados para el duelo frente al equipo inglés.

Toni Kroos, durante un entrenamiento del Real Madrid

El mediocentro bávaro lleva arrastrando problemas físicos durante el último mes, desde que regresó tocado de su viaje con la selección alemana, el cual interrumpió para poder recuperarse en Madrid de sus dolencias. Después, esfuerzos intensos ante el Barça, el Liverpool y los compromisos ligueros le han pasado factura y han provocado que sea baja en algunos partidos.

Sin embargo, Zidane ha confirmado en rueda de prensa que Kroos estará frente al Chelsea y todo hace indicar además que será titular en la medular junto a sus inseparables Luka Modric y Carlos Henrique Casemiro. De ellos y de lo que puedan hacer con el balón en sus pies depende el futuro del Real Madrid. Todo lo que pasa por sus cabezas y por sus botas es buena parte del fútbol que los blancos generan en cada partido.

Mendy no llega

No obstante, no todo son buenas noticias para la hinchada merengue ya que, si Kroos sí ha conseguido recuperarse a tiempo, no así Ferland Mendy, que sigue de baja por sus problemas musculares y no llegará a tiempo, al menos, para la ida de las semifinales que se juegan este martes. Sí se le espera para la vuelta: "Toni está bien, va a estar con nosotros. Ferland no, no va a estar. Le falta algo todavía".

Para compensar este disgusto, Zidane habló de otro jugador que puede ser diferencial en la eliminatoria y que ha regresado de lesión recientemente. Fue contra el Betis en el Alfredo Di Stéfano. Se trata de Eden Hazard, exjugador del Chelsea y que sin duda estará muy emocionado con este encuentro.

"Estuvo muy bien. Jugó 15 minutos y era lo más importante. No ha sentido nada de sus problemas y ahora a tirar. Está con nosotros, contento de tenerle porque nos va a aportar mucho y a seguir". Zidane, emocionado con el regreso del belga.

