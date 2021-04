Varane no quiere dar pistas de su renovación: "Mi futuro en el Real Madrid está muy claro"

Prueba de nivel para Raphael Varane en el Real Madrid. El central que termina contrato en 2022 vuelve a uan eliminatoria de Champions League después de su positivo por la Covid-19 con el objetivo de llevar a los blancos a una nueva final de la máxima competición continental. Los merengues consiguieron eliminar al Liverpool sin su pareja de centrales titular, pero ahora regresa el francés para aumentar el nivel de la zaga de los de Chamartín.

Será el Alfredo Di Stéfano el lugar donde se dispute este encuentro de la competición fetiche del madridismo y donde Varane tratará de contener al ataque del Chelsea, el rival que estará en frente. Los ingleses llegan con un ataque muy fuerte con Mason Mount, Olivier Giroud y Timo Werner, con otros hombres peligrosos en el banquillo como Tammy Abraham, Kai Havertz o Hakim Ziyech. No será una tarea sencilla para el central francés.

El galo, que ha ganado cuatro Champions con el Real Madrid, quiere la quinta antes de decidir qué sucederá con su futuro. En los últimos meses se ha hablado sobre la decisión que puede tomar con su contrato. A sus 28 años, ha pasado prácticamente toda su carrera deportiva como jugador blanco. Un nuevo título continental podía ser un broche, o simplemente un argumento más para poner en valor la carrera de este jugador que ya es parte de la leyenda de la entidad de Concha Espina. Sobre estas cuestiones ha hablado en rueda de prensa.

El partido

"Sabemos que estamos en las semifinales de Champions, hay mucha exigencia a nivel técnico y táctico. Los detalles son muy importantes y tenemos que prepararnos para hacer un partido completo. Empezamos con la idea de ir a por el partido, a ganar. Tenemos que darlo todo en el campo para tener un buen resultado".

Cansancio

"Sabemos que es una temporada muy difícil, muy exigente a nivel físico. Tenemos esa fortaleza defensiva porque trabajamos todos. Ofensivamente tenemos jugadores que tienen mucha calidad, siempre podemos crear peligro al rival. Tenemos que buscar las soluciones para meter más goles y hacer mas daño. Confiamos en nuestros jugadores. Es una cuestión de todos. Hemos creado peligro, pero podemos hacer más. Sobre todo en los 30 últimos metros, podemos ser más verticales y llegar más al área. Tenemos que tener esa frescura para molestar al rival. Confiamos en lo que vamos a hacer desde ahora hasta el final de temporada".

Sanción Superliga

"Yo estoy focalizado en el final de temporada, en el partido de mañana. He ganado cuatro Champions y siempre me produce mucha ilusión jugar".

Delantera rival

"Yo creo que el Chelsea es un equipo muy completo. Hay mucha calidad arriba. Pueden jugar de manera distinta, lo importante es que nos adaptemos bien a lo que nos vamos a enfrentar. Tienen juego aéreo, velocidad, capacidad para jugar más adelante o más atrás... Es un equipo completo que puede crear peligro en cualquier momento. Tendremos que estar unidos y hacer todos los esfuerzos para frenarles".

Arbitraje

"No. Estamos focalizados en lo que podemos controlar. Tenemos que tener toda nuestra concentración en lo que podemos hacer, los esfuerzos que hay que hacer, buscar la mejor manera de hacer daño al rival. Lo demás no lo controlamos, estamos concentrados en nuestro trabajo".

Más maduro

"Es una temporada especial para todos. Siempre he intentado mejorar. Cada año es un aprendizaje, intento tener un juego más completo. Es una temporada donde he jugado mucho, yo creo que nos queda poco y tenemos mucha ilusión por acabar bien. Estamos en semifinales de Champions, eso es muy excitante".

Futuro

"Mi futuro está claro. Tengo el foco puesto en el final de temporada. Estamos en un momento muy intenso, tenemos toda la concentración en los partidos que tenemos por delante. Eso es lo más importante".

Cambio de sistema

"Thibaut está haciendo una temporada muy buena. Por los cambios de sistema, nos tenemos que adaptar. Me gusta el reto de adaptarme, ser más completo, jugar más por la derecha o por la izquierda, jugar con tres atrás. El grupo nos conocemos muy bien. Pero para defender necesitamos a todo el equipo. Estamos haciendo un trabajoo muy bueno. Como defensa lo agradecemos. Cuando estamos todos juntos lo notamos".

Muchos partidos

"No estamos enfadados. El fútbol está en un momento en el que se enfrenta a muchas preguntas. Está en un momento de mejora. La mejor manera cuando hay un problema es buscar soluciones todos juntos. Todos los actores del fútbol tienen su importancia. El calendario es una pregunta importante, yo creo que la mejor manera de sacar cosas positivas es hablando y que el mundo del fútbol esté unido. Sabemos que es una situación complicada".

Militao

"Hablo mucho con él. Cuando tenía poco ritmo, es muy difícil entrar en el once del equipo y ahora tiene más continuidad en su juego. Es un jugador muy bueno y yo también he pasado por su situación donde tienes pocos minutos. Te exigen mucho, pero hay que entender que no es fácil. Tiene una buena mentalidad, nunca baja los brazos y siempre está con mucho ánimo. Estoy contento de que pueda tener esta continuidad para demostrar sus cualidades".

Renovación

"Es normal que tenga puesto el foco puesto en el final de temporada. ¿Un mensaje? Estoy comprometido al cien por cien con el equipo. Tenemos unos retos que nos animan muchísimo, estoy concentrado en darlo todo en el campo".

