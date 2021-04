Zidane: "El Real Madrid quiere estar en la próxima Champions League"

Llegan las semifinales de Champions League para el Real Madrid. El equipo blanco se ha plantado entre los cuatro mejores equipos de Europa y está a dos partidos de volver a citarse con una final de su competición fetiche. Los de Zinedine Zidane afrontan un doble duelo ante el Chelsea de Thomas Tuchel, un entrenador al que el francés no ha ganado en sus enfrentamientos particulares. El francés valora esta y otras circunstancias que rodean a la eliminatoria en rueda de prensa.

Los merengues llegan tras un nuevo pinchazo liguero y quieren olvidarlo rápidamente centrándose en lo que puedan hacer en la máxima competición continental. Los ingleses tampoco llegan en su mejor momento, pero la dificultad de esta ronda no entiende de rachas, solo de los 180 minutos que disputarán estos dos equipos con una gran final de la Champions League como premio para el vencedor. Los blancos no se ven en una situación así desde 2018.

Para esta cita tendrá el Real Madrid a su disposición a varios jugadores que estuvieron en esa cita de Kiev, pero también a un Eden Hazard que dio este fin de semana un paso adelante en su proceso de recuperación volviendo a jugar minutos en un partido oficial. Los ingleses, por su parte, se vieron en una situación complicada tras el invierno cuando decidieron sustituir a Frank Lampard, pero el alemán ha reconducido la situación hasta llegar a este punto. Sobre todas estas cuestiones y la incertidumbre de la Superliga Europea ha hablado Zidane.

Ilusión

"Es el partido más difícil porque es el siguiente. La Champions siempre es especial y hemos tenido partidos muy importantes. Lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Queremos competir que es lo más importante".

Sanción Superliga

"Ya me habéis preguntado y contestado. Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año. Todo está dicho. Se habla de muchas cosas con este tema, yo creo que nosotros tenemos que estar pendientes del partido de mañana. Se va a hablar mucho, yo solo te puedo decir que el Real Madrid quiere estar en la próxima Champions".

Arbitraje

"No creo. Depende de lo que hagamos en el campo. Lo de fuera, el árbitro va a hacer su trabajo. Nosotros solo tenemos que pensar en el fútbol. Si pensamos en que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, la jodimos. No nos metemos en estas cosas".

Eliminatoria con pocos goles

"Va a ser una eliminatoria complicada. Yo no creo que van a ser un equipo encerrados. Son un equipo que defienden bien y atacan bien. Tenemos que estar atentos y a la hora de crear ocasiones tenemos que tener nuestra mejor versión para hacer daño al Chelsea".

Mensaje al presidente

"No te voy a contestar. El presidente sabe lo que pienso. Solo estamos para preparar el partido de mañana. No es el momento para hablar de eso. Vamos a jugar una semifinal de Champions".

Dos competiciones

"Nosotros no vamos a elegir. Estamos vivos en las dos competiciones. Llevamos mucho tiempo con dificultades, siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Nos falta un mes de competición y no pensamos en otra cosa. Lo que nos anima es darlo todo en el campo y sin pensar que no va a ser posible".

Militao

"Estamos muy contentos con él. Ha tenido paciencia y cada uno aporta al equipo una cosa. Ahí está la demostración de Mili".

Experiencia

"No lo creo. Al final el presente es el presente. Es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions. Es una semifinal merecida para el Chelsea, es una semifinal merecida para el Real Madrid. Es diferente a lo que hemos jugado hasta ahora. Ellos también tienen experiencia. Nosotros vamos a tener que hacer dos partidos muy completos".

Kroos y Mendy

"Toni está bien, va a estar con nosotros. Ferland no, no va a estar. Le falta algo todavía".

Momento clave

"¿Si me vi más dentro que fuera del Real Madrid cuando perdimos contra el Shakhtar? No sé qué decirte. La única cosa que nos anima es mañana. Lo de que esté fuera o dentro, va a pasar siempre. Lo que nos anima es el partido".

Hazard

"Estuvo muy bien. Jugó 15 minutos y era lo más importante. No ha sentido nada de sus problemas y ahora a tirar. Está con nosotros, contento de tenerle porque nos va a aportar mucho y a seguir".

