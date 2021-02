Jorge Calabrés: "¿Sextete? Ganar tres Champions seguidas no tiene comparación a nada"

Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes en EL ESPAÑOL, ha participado este viernes en la tertulia de La Tribu de A Diario en Radio MARCA. Ha analizado la actualidad que rodea al Real Madrid, que pasa ahora por intentar escalar en La Liga y la reciente apuesta de Zidane en la cantera. Además, responde a una pregunta: ¿Ganar un sextete o tres Champions seguidas?

Tres Champions seguidas

"Tres Champions en 'era Champions' no lo tenía nadie. La Champions actual, ganarla tres veces, pasar más de 1.000 días como campeón de Europa, no tiene comparación a nada. Tú vas al Barcelona y le preguntas qué quiere, seis títulos o tres Champions, y a ver qué te dicen. La Champions lo es todo. Ganar tres cuando nadie ha repetido título desde el 92, que pasó a denominarse Champions, tiene un mérito brutal. Son tres años en los que los equipos se refuerzan y vas a luchar contra los mejores varias veces y no pierdes una eliminatoria. Es algo que no lo volveremos a ver".

Tembleque atlético

"Al final, quedan muchas jornadas. Pierde dos partidos el Atlético de Madrid... La Liga solo la puede perder el Atlético y la puede perder contra el Real Madrid. El Real Madrid es la bestia negra del Atleti".

Opciones del Real Madrid

"Si repasas La Liga, el Madrid ha ganado al Barcelona, al Atlético, al Sevilla, al Villarreal... Ha ganado a toda la parte alta. ¿El Madrid puede hacer mejor segunda vuelta que primera? Sí. ¿El Atlético puede hacer peor segunda vuelta? Casi seguro. También va a estar la Champions y hay que ver cómo se responde a los esfuerzos de Champions Ahora, si el Madrid sigue ganando y el Atlético empieza a pinchar...".

Crisis en La Liga

"Hay que prepararse para lo que viene. El problema es que viene una crisis bestial para La Liga y los equipos españoles. Están bien los años que hemos ganado Champions y Europa Leagues, pero ahora vienen las 'vacas flacas'. Hasta que no vuelva la normalidad, vamos a ver cómo están los equipos españoles el próximo año. Va a ser muy difícil competir contra los equipos ingleses".

La generación Youth League

"Depende de hornadas. Lo bueno del Real Madrid es que ahora tiene la mejor generación desde la de Jesé, Morata, etc. Esta generación que viene, Antonio Blanco, Arribas, Chust, Marvin, Hugo Duro...".

Apuesta por la cantera

"El Real Madrid empezó a trabajar este año y por eso puso a Manu Fernández Trigo y que está haciendo un trabajo brutal en la cantera del club"