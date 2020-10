El consejo de Bertín Osborne al Real Madrid para los fichajes de Mbappé y Haaland

El Real Madrid volverá a la carga en el mercado de fichajes en 2021. Después de un verano en el que los blancos se han mantenido a la expectativa por culpa de la crisis del coronavirus y porque la dirección deportiva ha preferido apostarlo todo al próximo verano en el que dos delanteros estarán en el candelero: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Bertín Osborne, madridista de solera, ha dado sus impresiones sobre quién le gusta más y, sobre todo, a quién le gustaría fichar.

"Mbappé es un jugadorazo y será un referente en el futuro. Pero, el Real Madrid tiene en el puesto de Mbappé a varios que juegan un huevo. Sin embargo, no hay nadie que juegue como Haaland. Eso es lo que le hace falta al Madrid. Si hay dinero para comprar a Mbappé, tiene que haberlo para Haaland. Es el que nos hace falta, nos hace falta un Hugo Sánchez o alguien así. No hay más goleadores como él", explicó en el programa A Diario de Radio MARCA.

Otro de los jugadores que salió en la conversación con Raúl Varela y Álvaro Ojeda como una opción para la delantera fue Lewandowski. Sobre él, Osborne hizo una revelación: "Es el mayor madridista que hay en el extranjero. Tengo información privilegiada. Si un día habláis con José Ángel Sánchez, os van a decir que el mayor madridista es él. Tiene una edad ya y además las dos veces que ha intentado venir no pudo por problemas con el Bayern".

Zidane, Haaland y Mbappé

El atacante que sí cambió de equipo fue Luis Suárez. Bertín no se haría con él ni aunque fuera para chinchar al Barça. "No me gusta, ni por hacer la puñeta. Son jugadores a los que les quedan dos o tres ratos. Claro que había que haber fichado este verano ya a Haaland. Es un tanque, un alemán. Podía ser un alemán de los antiguos. Cuando hay uno, hay que trincarlo como sea", argumentó el presentador de televisión enamorado de Haaland.

Bertín Osborne también respondió a unas preguntas rápidas entre las que había algunas relacionadas con el club blanco. Ojeda le hizo una pregunta a traición sobre el belga del Real Madrid y su estado físico. A eso el presentador respondió que "a Hazard no le entra el traje de luces". Sobre lo que le vendría bien a Sergio Ramos, Osborne no tiene dudas: "no envejecer más para poder estar ahí siempre".

Mbappé, caliente

La información que publicaba este lunes por la noche el diario Le Parisien ponía en perspectiva lo que se lleva contando desde hace tiempo: que Mbappé no tiene intención de renovar y que su llegada al Real Madrid se podría hacer realidad este próximo verano.

El francés es el objetivo principal de los merengues, aunque Haaland también se haya marcado como un potencial fichaje. El noruego sería sin duda más barato, pero el compromiso del jugador con la entidad blanca es clara. Unai Emery también se encargó de explicarlo en El Partidazo de COPE después de haber vivido la experiencia de entrenarlo en el PSG.

