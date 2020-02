Álvaro Benito: "Ramos no es un jugador violento sino duro, como tiene que ser un central"

Sergio Ramos ha estado en el punto de mira durante los últimos días por una acción que protagonizó durante el enfrentamiento ante Osasuna en El Sadar. El central del Real Madrid ha recibido duras críticas por una entrada en la que le quita el balón a Rubén García y que, por la inercia de la acción, roza con los tacos en la pierna del jugador rojillo.

Posteriormente, el sevillano anotó el segundo gol para los suyos y con el que el conjunto blanco terminó de dar la vuelta al marcador tras comenzar perdiendo. La celebración del jugador provocó insultos por parte de la grada e, incluso, el lanzamiento de mecheros. Un vergonzoso episodio que aún no se ha resuelto.

Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, ha salido en defensa de Ramos ante los micrófonos de El Larguerode Cadena SER. "A mí Sergio Ramos no me parece un jugador violento en absoluto, me parece un jugador duro, como tiene que ser un central. Jamás he visto en Sergio la intención de hacer daño a un rival", manifestó el tertuliano.

Compromiso y solidez del Madrid

Además, analizó la victoria del equipo merengue con la que mantenían el liderato de La Liga por delante del Barcelona: "El Madrid volvió otra vez a la senda del compromiso y de solidez en Pamplona. Es cierto que en los primeros 15 minutos hubo algo de despiste, pero a raíz del empate mostró esa solidez que le llevó a ser un equipo regular".

Por último, Álvaro Benito mostró su disconformidad ante el juego del conjunto catalán tras la llegada de Quique Setién a la entidad azulgrana: "No me termina de convencer la opción de jugar con rombo en el Barça, le falta algo de profundidad. El que más tiene es Ansu Fati cuando juega".

