El recado de Petón a Gareth Bale: "No merece ningún elogio por ir a la cena de equipo"

El Real Madrid se ha reunido este miércoles para celebrar la cena de equipo. Todos los jugadores de la plantilla han acudido a excepción de Karim Benzema y Toni Kroos. Sergio Ramos ha compartido este momento en las redes sociales y uno de los grandes protagonistas ha sido Gareth Bale.

El galés no suele acudir a este tipo de celebraciones por lo que su presencia no ha pasado desapercibida por nadie. En El Chiringuito, los tertulianos han reconocido el mérito del delantero debido a que es habitual que esté presente. No obstante, José Antonio Martín 'Petón' se ha mostrado en contra de la opinión de sus compañeros.

◘️◘️"El comportamiento de BALE hoy es el único que podía tener y NO merece ningún ELOGIO". #PETÓN, sin tapujos en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/bmTIJnGMyv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 4 de diciembre de 2019

El periodista ha manifestado que "el comportamiento de Bale es el único que podía tener y no merece ningún elogio". Además, Petón ha aprovechado la oportunidad para recordar que fue uno de los pocos que defendió al galés cuando la crítica futbolista se "cebaba" con el futbolista por su "falta de compromiso"

