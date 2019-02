Schuster: "Marcelo no ha sabido defender nunca"

El Real Madrid se llevó un empate de su visita al Camp Nou en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Lucas Vázquez fue el único goleador blanco de El Clásico, que marcó el tanto de los merengues en el minuto 6. Tras el descanso, el Barcelona conseguía empatar el encuentro y colocar el 1-1 en el marcador, que sería el definitivo. El exfutbolista Bernd Schuster ha pasado por los micrófonos de El Transistor para analizar el encuentro.

Sergio Ramos y Lucas Vázquez celebran el gol del Real Madrid REUTERS

El alemán habló sobre el galés Gareth Bale, que no formó parte del once titular de Solari: "A Bale nunca le he visto implicado con el equipo, es un jugador muy frío....parecía que el partido no iba con él".

"Ha habido emparejamientos muy claros"

Acerca del jugador brasileño Marcelo, opinó que "no es un defensa y no ha sabido defender nunca". "Creo que ahora el entrenador no le da libertad para subir", agregó. El lateral volvió a tener algunos errores en defensa como habilitar el fuera de juego de Malcom. Finalmente, aunque la acción era legal, el linier levantó la bandera y el futbolista blaugrana falló ante Keylor Navas.

Por último, Schuster comentó que "los dos entrenadores han estado muy pendientes del rival, ha habido emparejamientos muy claros".

[Más información en: El Madrid enseña los dientes ante el Barça y mantiene vivo el sueño de la Copa del Rey]