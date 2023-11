Carlo Ancelotti: "Si hay que elegir, mejor ganar al Barcelona que al Rayo"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras el empate sin goles del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. El técnico italiano aseguró que "hemos jugado bien, con buena actitud, energía y oportunidades".

El entrenador del conjunto blanco quitó hierro a las molestias de Jude Bellingham en el hombro provocadas en un lance durante el partido y afirmó que "creo que no es algo serio".

Del mismo modo apuntó que no le preocupa quedarse sin marcar goles ya que "lo hemos intentado de todas las maneras y no ha salido pero eso puede pasar. Lo hemos intentado hasta el último segundo y por eso estamos tranquilos".

Bellingham

"Tiene un problema en el hombre y lo van a evaluar mañana. Le harán pruebas y no creo que sea nada serio. Hemos jugado bien, creo, con buena actitud, energía y oportunidades. Nos ha faltado gol y estamos descontentos con el resultado".

Equipo atascado sin Jude

"No, tenemos muchos recursos. Hemos creado con Valverde, Joselu, Vini, Rodrygo... Nos ha faltado acierto".

Cambio de Modric

"Para dar amplitud y meter a Rodrygo por fuera. Modric ha hecho un partido muy completo, pero quería energía. No ha merecido ser cambiado, nadie lo ha hecho. Hemos hecho un partido completo con 22 tiros a favor y cero en contra. A veces puede pasar que no eres capaz de marcar goles".

Primer partido sin marcar

"No me preocupa. Lo hemos intentado de muchas maneras, con centros, pero no lo hemos encontrado. Hasta el último segundo lo hemos intentado".

Qué partido no mereció ganar

"Si había que ganar uno de los dos, mejor ganar al Barcelona que al Rayo".

Cansancio del equipo

"Creo que hoy ha sido todo lo contrario. A nivel de energía nuestro partido ha sido completo. No he visto al equipo cansado".

Arda Güler

"No era el momento de sacarlo porque había mucha pelea y mucho balón alto. Tenemos que ir tranquilos y pronto va a jugar".

Falta de ideas

"En la primera parte hemos acumulado mucha gente en la izquierda y en la segunda hemos jugado más por la derecha. Es lo que les he dicho a los jugadores en el descanso".

Toque de atención

"Si evaluamos el resultado es un toque de atención. Pero yo no puedo evaluar un partido solo por el resultado. A veces estoy triste cuando gano y otras contento cuando pierdo".

