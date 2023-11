La apuesta de Ancelotti: "Vinicius y Rodrygo van a marcar más goles que Bellingham y Joselu"

Güler, en la convocatoria

"Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo. Va a estar en la convocatoria y poco a poco tendrá minutos. Vamos a preparar un plan específico para mejorar su condición".

Relevo de Tchouaméni

"Puede ser Camavinga. A veces jugamos con doble pivote. Es el jugador, por características, más cercano a Tchouaméni".

Opciones con Güler

"Es ofensivo. Puede jugar de mediapunta, de delantero centro, de extremo... Incluso de interior en un centro del campo de tres. Depende de la intensidad del partido".

Tres partidos en el Bernabéu

"Habrá rotaciones, obviamente. La prioridad es ganar el partido de mañana. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, muy sólido. Luego tendremos tres partidos fuera, por lo que es el momento de dar un golpe en la mesa".

Goles de Vinicius y Rodrygo

"Vinicius y Rodrygo van a marcar más goles que Bellingham y Joselu. No hay duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham o Joselu. Vinicius y Rodrygo volverán a meter. No tenemos prisa en ese sentido".

Liga muy competida

"Va a ser una Liga muy competida hasta el final. Con Barça, Atleti y a ver qué pasa con el Girona. Creo que va a ser más competida que los últimos años".

Defectos de Bellingham

"De momento no ha mostrado defectos -risas-. A este nivel, lo importante es la continuidad. En su caso, el de Vinicius... Lo que marca la diferencia en los grandes jugadores es la continuidad. De Bellingham valoramos mucho también el trabajo que hace, con y sin balón. Su despliegue es muy alto".

Ceballos y Mendy

"Ceballos volverá la próxima semana. Mendy no ha tenido una lesión, solo una sobrecarga, y estará en el partido del Braga. Mendy es el lateral de referencia y después Fran García. Camavinga también cuenta ahí".

Progresión de Endrick en Brasil

"Endrick lo está haciendo muy bien. Tiene futuro y está progresando muy rápido. Ojalá venga bien el próximo año".

Actitud de Fran García

"Fran García lo está haciendo muy bien. Que juegue o no, no depende que no lo esté haciendo muy bien, ya que hay mucha competencia aquí. Eso no cambia nuestra evaluación. Es un lateral que a mí me gusta mucho y no quiero que cambie su actitud".

Marcelo, en la final de la Libertadores

"¿Ir a Brasil? No me lo planteo -risas-. Ver el partido sí para ponerme la camiseta de Fluminense y apoyar a Marcelo. Aquí todos somos de Marcelo. Es una leyenda del Real Madrid y ojalá vuelva a levantar un título".

