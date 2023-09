Un asistente entró al campo para que el Madrid no perdiera tiempo: ya fue a la 'nevera' tras un Clásico

Un asistente entró al campo para que el Real Madrid no perdiera tiempo

La imagen de la polémica del partido que enfrentó al Real Madrid y la Real Sociedad este domingo estuvo protagonizada por uno de los asistentes de Soto Grado, Pau Norbert Cebrián Devis. En los minutos finales del partido, el colegiado invadió el campo varios metros para acercar un balón a Kepa Arrizabalaga.

En redes sociales se sucedieron las reacciones de enfado por el acto del asistente, que fue visto como una intervención de este para que Kepa jugara rápido y el Real Madrid no perdiera tiempo. En el momento de la imagen, el partido iba 2-1 a favor del equipo blanco y se encontraba en el minuto 83.

La escena en sí es insólita, ya que no es lo habitual que los árbitros y sus asistentes entren en contacto con el balón durante el transcurso del partido. Norbert Cebrián hizo lo que parecía un intento de evitar una pérdida de tiempo por parte del equipo que tenía ventaja en el marcador, pillando por sorpresa hasta a Kubo, que era el jugador realista más cercano al balón en ese momento.

¿Cometió una infracción el asistente? En realidad no. Las reglas del juego no especifican que los asistentes no puedan 'invadir' el terreno de juego ni contactar con el balón en un momento aislado.

Antes sí era más habitual algo así, especialmente por parte del árbitro principal y no tanto por los asistentes. Actualmente, los colegiados evitan tocar la pelota durante el partido y no entrar en el juego de propiciar o evitar con movimientos así las pérdidas de tiempo. No ayuda el contexto actual del fútbol español, con la sombra del 'caso Negreira' sobre lo arbitrajes durante décadas.

Su compadreo con el Barça en 2016

Una vez se dio la escena, tardó poco en salir a la luz el pasado del asistente en cuestión. Un hecho llamó la atención: en 2016, Norbert Cebrián fue sancionado por su 'compadreo' con los jugadores del Barcelona durante un Clásico celebrado en el Camp Nou. Según la Cadena SER, este fue el motivo por el que el colegiado estuvo dos jornadas sin ser asignado tras aquel Barça-Real Madrid.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) anotó que Norbert Cebrián se mostró muy cercano con varios jugadores del Barça en el túnel de vestuarios y le envió a la 'nevera'. En aquel entonces, era el asistente de Clos Gómez, actual responsable del VAR dentro del ente arbitral español.

