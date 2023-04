Los 690 días de Ancelotti en Londres: un Chelsea histórico y su 'no' a vender a Lampard al Real Madrid

"Ancelotti debe llevarse el mérito del rendimiento del Real Madrid". Así comenzó Frank Lampard su análisis del equipo blanco, el cual ganó a su Chelsea por 2-0 en la ida del Santiago Bernabéu y este miércoles buscará en Stamford Bridge rematar la faena. En juego un billete para las semis en la Champions League. Alumno contra maestro en los banquillos.

Entre Ancelotti y Lampard existe una conexión especial desde hace 14 años. Se conocieron en 2009, cuando el técnico italiano, ya doble campeón de Europa como entrenador con el Milan, aterrizó en Londres. Era la primera experiencia de Carletto fuera de Italia, incluyendo su etapa como jugador.

En el vestuario, Lampard no tardó en quedar impresionado con Ancelotti. Con él haría la mejor temporada de su carrera. Ahora trata de emularle en los banquillos, aunque salvo sorpresa mayúscula este miércoles ya le ha dado su primera lección importante.

[Lampard y la receta del Real Madrid en la Champions: "Talento, ética de trabajo, liderazgo..."]

Roman Abramovich quería una leyenda para llevar su megaproyecto a la cima y fichó a Ancelotti. Ya se conocían de un tiempo atrás. Dos años antes, en París, tuvieron una charla en la que el técnico le recomendó el fichaje de un jugador por encima de todo. Ese era Xabi Alonso, por entonces jugador del Liverpool.

Cuando Ancelotti llegó al Chelsea, Xabi iba a fichar por el Real Madrid y era imposible. Pero tenía claro que quería un centrocampista y pidió a Andrea Pirlo, pero el único jugador del Milan que se llevó con él a Inglaterra fue al delantero Andriy Shevchenko, como cedido.

A Ancelotti, que arrancaba en una liga nueva y con un staff que no conocía, le tocaba improvisar. Pero el que conozca un poco a Carletto sabrá que es una persona casi imperturbable y más cuando se trata de dirigir un equipo. Con las herramientas que tenía en el vestuario -ya que aquel verano solo se gastaron 30 millones en fichajes-, movió la piezas para armar un equipo que hizo historia en su primer año.

Del 4-4-2 en rombo que tenía pensado usar -con un Xabi/Pirlo en el eje- y en el que Lampard no estaba cómodo pasó rápido a un 4-3-2-1. Michael Essien caía atrás, Ballack y el centrocampista inglés movían la pelota y arriba Anelka y Malouda acompañaban a Didier Drogba.

Ancelotti con los dos títulos que ganó en el Chelsea, Premier League y FA Cup Chelsea FC

Aquella temporada, la 2009/2010, el Chelsea logró el doblete al ganar la Premier League y la FA Cup. Además, con 103 goles en la liga doméstica -la cual ganó en la última jornada y por un punto al Manchester United-, se batió el récord anotador de un equipo en la competición que a día de hoy nadie ha superado.

Para Lampard, en términos individuales, también sería la mejor temporada de su vida: marcó 27 goles entre todas las competiciones (22 solo en la Premier League) y dio 18 asistencias. Ancelotti convirtió al jugador londinense en uno de los mejores del mundo en su puesto.

Todos querían a Lampard

Hasta ahora, el actual entrenador del Chelsea recuerda aquel año como uno muy especial: "Lo más inteligente que hizo fue mirar el equipo y darse cuenta de que [la formación en rombo] no se adaptaba a algunos de nuestras estrellas, incluido yo mismo", dijo Lampard sobre Ancelotti en 2017. "Recuerdo estar incómodo en la parte superior izquierda del rombo".

"Cambió la formación y esa es la brillantez de Carlo Ancelotti, el técnico. Es un entrenador de jugadores. Escucha a sus jugadores y quiere sacar lo mejor de sus estrellas porque sabe que así es como se gana la liga", añadió.

Con ese vínculo tan estrecho que se forjó se entiende mejor que Ancelotti diera un 'no' rotundo a la salida de Lampard en el verano de 2010. Se habló, incluso, del Real Madrid al que llegaba un conocido para Frank, José Mourinho. Una posibilidad que se planteó, y se rechazó, fue un intercambio que incluyera al inglés y Kaká.

Ancelotti, que sacaba pecho de su jugador ("No hay nadie más que pueda marcar 27 goles en una temporada con esa habilidad", dijo en una rueda de prensa), silenció pronto los rumores: "No hay peligro de que Frank se vaya porque lo conozco muy bien y sé lo que siente por este club, con estos compañeros y lo importante que es para la afición".

El adiós de Ancelotti

Sin embargo, ese segundo año no acabó siendo tan bueno como el primero. El Chelsea se eliminó demasiado pronto de las copas, cayó en cuartos de Champions contra el Manchester United y fue segundo en la Premier a ocho puntos de los red devils. Abramovich, sin títulos a levantar, sorprendió y fulminó a Ancelotti tras el último partido de la temporada.

Todo el equipo, incluyendo Ancelotti, volvió a Londres sabiendo que el italiano no seguiría con ellos al año siguiente. Entonces se dio una anécdota que Carletto nunca olvidó: "Esa noche, cuando el equipo regresó a Londres, los jugadores veteranos (Drogba, Terry, Lampard...) me invitaron a cenar y a tomar unas copas. Nunca había visto eso antes en mi carrera. Me gustó", recordó hace unos años.

Pirlo, Ancelotti y Lampard, cenando juntos en Nueva York en 2015

El Chelsea ya es un capítulo cerrado para Ancelotti, pero siempre ha mantenido el cariño hacia las grandes figuras de aquel equipo, incluido Lampard. En 2015 se dio un curioso encuentro en Nueva York, ciudad a la que se había ido a jugar el inglés tras dejar la élite y donde compartía equipo con Pirlo, la estrella que no pudo llevarse Carletto a Londres y sin quererlo propició la explosión de Lampard. Los tres cenaron juntos, como quedó reflejado en una foto cargada de elegancia e historia.

Este martes, Ancelotti y Lampard se vuelven a ver. Casi una semana después de lo del Bernabéu, pero ahora en el escenario donde nació una amistad en lo 690 días que pasó allí el italiano. Frank es ahora una de sus muchos pupilos que siguen sus pasos (como Zidane, Gattuso o también Pirlo). Uno de los dos pisará las semis de Champions.

