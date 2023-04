Nacho, una renovación merecida y un movimiento que le empuja a quedarse en el Real Madrid

Nacho Fernández se estrenó en el Nuevo Mirandilla como goleador esta temporada en la victoria en La Liga frente al Cádiz. Más de 2000 minutos, un tanto importante y una situación por decidir. El canterano acaba contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha confirmado qué piensa hacer después.

Una situación que ha creado cierta inquietud dentro de la afición del Real Madrid, la cual, en cada partido que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, le deja claro que su sitio es este. El propio defensa ya dijo hace unas semanas que el mejor sitio para estar es el club de su vida. Sin embargo, la duda continúa sin despejarse.

La afición del Real Madrid lo tiene claro: Nacho debe quedarse. Es el 'One Man Club'. Algo que en la casa blanca solo han conseguido otros cuatro jugadores a lo largo de su historia (Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís hijo). El movimiento del madridismo le empuja a quedarse, pero la última palabra la tiene él.

"¡Nacho, quédate!"

Con contrato hasta el final de la presente temporada, Nacho es uno de los futbolistas que se encuentra ante una particular cuenta atrás respecto a su futuro. No es el único en la casa blanca. Desde Modric a Kroos, pasando por Benzema, Asensio o Ceballos. Así como un Mariano que es seguro que no sigue.

En lo que se refiere a Nacho, la afición merengue habla alto y claro cada vez que tiene la oportunidad. Y la sentencia del coliseo madridista es contundente: quieren que Nacho siga. La pelota está en su tejado, ya que en el club también pretenden que firme un nuevo contrato.

De la cantera al primer equipo para vestir la camiseta blanca toda una vida. Y la posibilidad de convertirse en el quinto futbolista de la historia del club que juega su carrera al completo en el Real Madrid. Una manera más de entrar en la historia y de lograr una marca que no está al alcance de prácticamente nadie.

Pero para ello debe plasmar su firma en un nuevo contrato. Nacho ya hablado del sueño que sería para él seguir: "Es una decisión que no depende de lo que juegue. Lógicamente, si todo va como hasta ahora es más fácil pensar que la felicidad que me da esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado".

También en marzo dejó entrever que la renovación puede estar en camino: "Todo el mundo sabe que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando unos meses de mucha continuidad y eso también se nota físicamente. A día de hoy soy feliz, no voy a decir nada más. Me gusta vivir el presente y me quedo con cosas como esta. Esto me hace pensar para bien".

Poco después, ya concentrado con la selección española, Nacho aseguró que la decisión se tomará cuando llegue el momento de sentarse con el club para tratar el tema de su renovación. Y que será una decisión de ambas partes, no solo de él, aunque su palabra tendrá el peso definitivo. Un sí. O un no a la oferta que se le presente.

