Fede Valverde da una lección de ADN del Real Madrid tras El Clásico

El Real Madrid perdió en el Camp Nou, en un Clásico marcado por la polémica arbitral. Un gol anulado a Marco Asensio dejó a los blancos sin victoria y al Fútbol Club Barcelona consiguiendo el gol del triunfo en la recta final. Una acción que no solo marca el destino del duelo de los eternos rivales, sino que puede que también el de La Liga.

El enfado es general dentro del madridismo. Aunque también hay tiempo para la autocrítica. Y en este escenario es Fede Valverde el que ha dado una auténtica lección. El centrocampista uruguayo afirmó que tienen que 'matar' antes los partidos y "no esperar una decisión del árbitro".

"Estoy triste", dijo el charrúa nada más terminar el duelo en la Ciudad Condal. "Necesitábamos y queríamos ganar. La primera parte fue de ellos y en la segunda se han casado por la presión que hemos generado durante muchos minutos. Nos faltó liquidar el partido, pero no concretamos las ocasiones y eso nos perjudicó", continuó.

Valverde siguió analizando el choque con el gol anulado a Asensio y fue entonces cuando demostró que es puro ADN Real Madrid: "Yo estaba fuera y no me di cuenta de nada, de hecho festejé el gol. Los errores arbitrales son cosas que pueden pasar. Ahora fue en contra, pero no vi la jugada y no puedo opinar sin saber. Tendríamos que haber ganado el partido y no esperar una decisión del árbitro".

[El ex del Real Madrid que estalla por el arbitraje de El Clásico y alude al 'caso Negreira']

El uruguayo sabe que el Real Madrid tuvo que salir vencedor en El Clásico, también que el equipo de Carlo Ancelotti fue perjudicado por esa decisión de anular el gol de Marco Asensio, a instancias del VAR con unas líneas que han llevado consigo mucha polémica por cómo están trazadas. Pero también que un club como este debe aprovechar sus ocasiones y cerrar los partidos cuando tiene la oportunidad.

¿Adiós a La Liga?

Fede Valverde también reconoció que "en la primera parte" el equipo se echó "atrás para tener la pelota" y que eso provocó que el Barça creciese y jugase "bien". Admitió que dejaron "muchos espacios", algo que aprovechó el equipo azulgrana. Pero no olvidó que los blancos fueron "muchos mejores", pero que no pudieron meter ese segundo gol, el de la victoria.

Con la derrota, el Real Madrid se queda a 12 puntos del eterno rival. ¿Es el adiós a La Liga? Así respondió el 'Halcón': "No decimos adiós a La Liga, siempre que haya posibilidades hay que pelearla. La Liga sirve para estar bien anímicamente y eso nos ayuda a disfrutar más la Champions".

Sigue los temas que te interesan