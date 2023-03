Militao es un 10: intocable, decisivo y directo a ser el mejor central del mundo

Eder Militao fue elegido el MVP del partido entre el Real Madrid y el RCD Espanyol de la jornada 25 de La Liga. Esto después de su gran partido en defensa y también del gol que marcó de cabeza y que vuelve a confirmarle como uno de los peligros más notables del equipo blanco en jugadas a balón parado.

De sus complicados inicios en el Santiago Bernabéu tras su fichaje ya nadie se acuerda. Militao sacó carácter y supo dar la vuelta a su situación con enormes actuaciones sobre el verde. Poco a poco, fue haciéndose con un hueco en el once titular y ahora es el innegociable en la zaga merengue.

No solo eso. Sino que si se lanza la pregunta de quiénes son los tres mejores centrales del momento en todo el mundo, es difícil dejar fuera al brasileño del Real Madrid. Virgil Van Dijk, Ruben Dias, Milan Skriniar, Josko Gvardiol o Ronald Araujo son los que podrían compartir quinielas junto al madridista.

Estatus de innegociable

Eder Militao llegó al Real Madrid en el verano de 2019 procedente del Oporto. El club de Concha Espina desembolsó 50 millones de euros para hacerse con sus servicios. Esto lo aprovecharon desde diferentes sectores para criticar la gestión deportiva de la entidad en materia de fichajes en los inicios del brasileño en el equipo.

Eder Militao, con el Real Madrid EFE

Sin embargo, el propio futbolista se encargó de dar la vuelta a la situación. De las dudas y las críticas a los aplausos y los piropos. Hasta tal punto que no hay madridista que en estos momentos se le pregunte por el once de gala del Real y no coloque a Militao entre los elegidos.

Su importancia es capital en defensa. Pese a que a veces peca de exceso de revoluciones o inquietud, su velocidad ha dado muchas alegrías y es esta rapidez la que le ha llevado a subsanar incluso él mismo algunos de sus propios errores. Sabe jugar con el balón en los pies y tiene en el juego aéreo su principal arma.

En esta temporada 2022/2023, Militao ya acumula más de 2500 minutos, repartidos entre la Supercopa de Europa, La Liga, la UEFA Champions League, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Tan solo se quedó en blanco en el Mundial de Clubes por lesión.

Además de aportar seis goles al equipo, cuatro en La Liga, uno en la Champions League y otro en la Copa del Rey. El último en marcar fue el del Espanyol, mientras que el que sirvió para que se estrenase en la máxima competición continental fue contra el Liverpool en el partido de ida de los octavos de final.

En el Top

Militao es uno de los defensas centrales más valorados del panorama internacional. El brasileño ya sabe lo que es ganar títulos como La Liga o la Champions League. Y siendo, además, crucial para la conquista de estos, entre otros, campeonatos. Con 25 años, es un central de presente y futuro. Y que también puede hacer las veces de lateral. Otro plus que se apunta el '3' blanco.

Según el portal especializado Transfermarkt, se queda por muy poco fuera del Top Ten de los defensas con mayor valor de mercado. Fijado el suyo en 60 millones de euros, siempre tal y como señala la citada fuente. Aunque si se atiende tan solo a los centrales, es el sexto, con la misma valoración que otros conocidos de La Liga como Jules Koundé o Ronald Araujo.

Eder Militao, aplaudiendo a la afición del Santiago Bernabéu Reuters

Acompañado en el Real Madrid por zagueros de la talla de Antonio Rüdiger, David Alaba o Nacho Fernández, además de un Jesús Vallejo con menos minutos en la rotación que el resto, Eder Militao ha logrado superar la competencia y ser un innegociable en la rotación del equipo blanco.

De ahí a ser considerados como uno de los mejores en su posición del planeta fútbol. Además de sus compañeros o los ya mencionados Ruben Dias, Van Dijk, Gvardiol o Skriniar, Militao va directo al primer cajón del podio entre los centrales. Es rápido, una bomba en el juego aéreo y tiene gol. Un completo y un acierto más en el histórico de fichajes del Real Madrid.

