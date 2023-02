Benzema, Messi y Mbappé, los nominados al Premio The Best al mejor jugador de la temporada

Los nominados al Premio The Best al mejor jugador de la temporada 2022 FIFA

Después de conocer a los nominados de todos los Premios The Best, ha llegado el momento de resolver el enigma de quiénes serán los candidatos al plato fuerte. Y lo cierto es que no ha habido muchas sorpresas. Los tres jugadores que pelearán por el galardón de mejor futbolista de la temporada son Karim Benzema, Leo Messi y Kylian Mbappé.

El extremo francés del PSG es el que menos opciones tiene de éxito y es que la pelea parece ser cosa de dos. Karim Benzema, ganador de Champions y Liga con el Real Madrid, entre otros títulos, y Leo Messi, estrella del último Mundial que terminó viendo brillar a la Argentina de Lionel Scaloni.

Aunque el '10' ya no se encuentra en en el FC Barcelona, sigue siendo máximo rival de la estrella del Real Madrid. El argentino ha ganado enteros tras su exhibición al Mundial y parece ser el único con opciones reales de quitarle el premio a un Karim Benzema que parte como el gran favorito después de su colosal temporada.

El delantero galo no pudo estar en Qatar con Francia por culpa de una grave lesión muscular. Sin embargo, en el resto de competiciones ha sido un jugador infalible para su equipo. Líder todopoderoso de un Real Madrid que ha ganado la Champions, La Liga, la Supercopa de España y la de Europa en el último año. Además, está a pocas horas de poder sumar una nueva conquista, un Mundial de Clubes que ya no cuenta para la votación, pero que sí servirá para agrandar su leyenda.

Por su parte, el año de Messi en el PSG no ha sido especialmente brillante. En Francia, el PSG consiguió ganar la Ligue-1, pero no la Copa. Además, el conjunto parisino se la pegó de manera estrepitosa al caer eliminado en la Champions en los octavos de final. Precisamente contra el Madrid de un Benzema estelar.

Contra Messi y Mbappé

Allí, el exdelantero del Olympique de Lyon facturó a sus dos rivales, tanto a Kylian Mbappé como a Leo Messi. El extremo francés, viejo anhelo de la entidad merengue, tiene todas las papeletas para quedar tercero en la votación, ya que no tiene ningún argumento a su favor para llevarse el premio más allá de sus números personales.

Con el PSG tiene los mismos éxitos que Messi en un año malo del conjunto galo. Y con la selección, sucumbió ante su compañero de equipo en una final apoteósica contra Argentina que pudo haberle dado su segundo entorchado, pero que terminó cayendo del lado del '10' de la 'Albiceleste'.

El ganador del premio se dará a conocer el próximo 27 de febrero en una espectacular gala que se celebrará en París y en la que se darán cita todas las grandes estrellas del mundo de la pelota, con nominados como Alexia Putellas, Alex Morgan, Richarlison, Payet, Carlo Ancelotti o incluso Pep Guardiola. Benzema ya sueña con hacer doblete tras haber ganado hace unos meses su primer Balón de Oro.

