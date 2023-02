El Real Madrid busca su segundo título de la temporada en un Mundial de Clubes terapéutico

El Real Madrid afronta este sábado a las 20:00 horas un partido de esos extraños. Los de Carlo Ancelotti tienen poco que ganar y mucho que perder. El Mundial de Clubes es una de esas competiciones que un club de la talla del conjunto blanco está obligado a ganar sí o sí. Pase lo que pase. Llegue como llegue.

Y lo cierto es que el Real Madrid no llega en su mejor momento a esta final del Mundial de Clubes, antes conocido como Copa Intercontinental. Venció con algún apuro más de lo previsto al Al Ahly en la semifinal gracias a los goles de Vinicius, Fede Valverde, Rodrygo y Sergio Arribas.

El equipo merengue llegaba con ciertas dudas tras un inicio de año irregular y, sobre todo, tras el pinchazo en Mallorca que provocó que el Barça se fuera a 8 puntos en La Liga. Una situación complicada, pero que los de Ancelotti consiguieron solventar gracias a su madurez y al paso adelante que dio la línea joven del equipo. Desde el nuevo líder, el brasileño Vinicius, hasta el último en llegar, Sergio Arribas.

[Ancelotti, sobre el Mundial de Clubes: "Queremos ganar este título y vamos a darlo todo"]

Una semifinal que se preveía fácil terminó siendo un duelo incómodo y por eso los de Carlo Ancelotti deberán saltar al césped del Príncipe Moulay Abdellah sin confiarse lo más mínimo ante un Al Hilal que quiere seguir dando la sorpresa después de haber vencido en la otra semifinal al Flamengo. Una derrota totalmente inesperada ya que los brasileños eran los grandes favoritos para medirse a los de Ancelotti en la final.

Dudas con los tocados

El Real Madrid no solo llega con dudas de juego a la final del Mundial de Clubes. También lo hace con incógnitas en su plantilla. Las lesiones han atacado al vestuario merengue en las últimas semanas y hay varios futbolistas que llegan bajo mínimos a la lucha por el segundo título de la temporada. El primero lo ganaron los blancos en la Supercopa de Europa. Después, perdieron en Arabia Saudí la de España.

Ancelotti tiene algunas cosas claras. Fuera estarán seguro Lucas Vázquez, Ferland Mendy y Thibaut Courtois. En su lugar aparecerán en el once titular Lunin, Dani Carvajal y Eduardo Camavinga. El lateral diestro estaba tocado, pero parece plenamente recuperado. El problema viene con aquellos que están tocados y que no están del todo recuperados, pero que querrán ayudar al equipo a sumar ese segundo título.

Carlo Ancelotti, durante la semifinal del Mundial de Clubes Reuters

Los casos más llamativos son los de Eder Militao y Karim Benzema. El central brasileño llegará muy justo a la final del Mundial de Clubes y salvo sorpresa, no solo no será titular, sino que no está previsto que juegue. Además, el retorno de Carvajal al lateral diestro permite que Nacho se quede como comodín en el banquillo por si hubiera algún problema.

[La alineación del Real Madrid ante el Al Hilal en la final del Mundial de Clubes]

Con el delantero francés hay más dudas. Parece que no partirá como titular, pero sí se espera que juegue algunos minutos, especialmente si al equipo le hacen falta goles para abrir el marcador o incluso para buscar una remontada. De momento, Ancelotti parece tener decidido que la punta de ataque estará formada por Valverde, Vinicius y Rodrygo.

La otra gran duda que tiene Ancelotti, aunque no para el once inicial, es el papel de Marco Asensio. El mallorquín no pudo estar ante el Al Ahly junto al resto de sus compañeros por unas molestias musculares. Ahora parece ya recuperado para la disputa de la gran final, pero es seguro que se caerá del once a pesar de que en las últimas semanas ha aumentado notablemente su protagonismo.

[Tchouameni: "Da igual que Vinicius sea blanco o negro, hay que tener tolerancia cero"]

El Real Madrid tiene por delante un calendario muy complicado. Necesita recortar distancia en La Liga al Barça, se medirá al Liverpool en los octavos de Champions en un plazo global de un mes y afrontará también el primer Clásico de las semifinales de la Copa del Rey. Por ello, ganar el título sería una buena manera de hacer terapia, curarse las heridas y coger confianza para lo que viene.

Soñar con la sorpresa

Al otro lado, enfrente de Goliat, se situará David. El Al Hilal, que ya eliminó al Flamengo en las semifinales, quiere hacer lo propio contra el Real Madrid en la gran final para sumar así un título que sería histórico para ellos. El conjunto blanco buscará su octava corona cuatro años y un mes después de haber vencido en el 2018, mientras que el conjunto saudí intentará hacer la machada y lograr un sueño.

[El primer gol de Sergio Arribas: mensaje de Florentino Pérez y una prueba de madridismo]

No será un partido fácil para los blancos ya que los árabes son los actuales campeones de la Champions de Asia. Duelo de reyes por el trono. El reto del Al Hilal, en su cuarta participación, será romper la hegemonía de diez conquistas seguidas de Europa y llevar la primera hacia Oriente Medio.

Los de Ramón Díaz han realizado un camino brillante hasta plantarse en la final ya que antes de vencer al Flamengo habían doblegado al Wydad Casablanca en un partido que se definió en la tanda de penaltis. En ese partido fue expulsado el pilar del centro del campo, Mohamed Kanno, quien vuelve para la final.

Salem Al-Dawsari celebra un gol contra el Flamengo EFE

Los saudíes llegan con una racha de doce partidos sin perder y el Real Madrid tendrá que estar muy atento a jugadores que tienen una conocida trayectoria en Europa como el paraguayo Carrillo o el malí Marega. Destacan también jugadores con pasado en España como Ighalo, que jugo en el Granada y estuvo en clubes como el Watford o el Manchester United, o el argentino Luciano Vietto, que jugó para el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Valencia o el Sevilla. También cuenta en sus filas con la estrella local Salem Al-Dawsari.

Real Madrid - Al Hilal

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Al Hilal: Almayouf; Saud, Jang, Al Bulayhi, Khalifah; Cuéllar, Carrillo, Mohamed Kanno; Marega, Vietto e Ighalo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Príncipe Moulay Abdellah.

Hora: 20.00 (19.00 GMT).

Archivado en Al Hilal, Deportes, Fútbol, Mundial de clubes, Real Madrid CF

Borja Sánchez Redactor en Deportes de EL ESPAÑOL desde 2020. Antes trabajé en La Sexta Deportes. Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Experto en ciclismo.

Sigue los temas que te interesan