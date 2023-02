Ancelotti, sobre el Mundial de Clubes: "Queremos ganar este título y vamos a darlo todo"

Carlo Ancelotti volvió a sentarse frente a los medios en una nueva rueda de prensa. El técnico italiano hizo en la previa a la final del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid se juega levantar el segundo título de la temporada tras el conseguido en la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto. Un triunfo que pretende ser balsámico tras un turbulento enero.

El entrenador madridista analizó el encuentro frente al Al Hilal. El técnico quiso dar las claves y recalcó la dificultad de su rival, ya que tiene ciertos futbolistas de nivel y con experiencia en Europa. Además, también habló sobre el regreso de Benzema y Militao, que volvieron con el equipo para la final.

Además, quiso recalcar que no hay ninguna opción con Brasil pese a los reiterados rumores que existen y que él se debe al Real Madrid, con el que tiene contrato en vigor hasta 2024.

Cómo entrar a la final

Tenemos un reto muy importante de un título más para nosotros. Es un día de ilusión y al equipo le pido disfrutar de este partido. Si disfrutamos, lo vamos a hacer lo mejor posible. La clave son las ganas de ganar.

Cómo ha preparado la final

El Al Hilal es un buen equipo, que tiene calidades individuales y que la han mostrado en las semifinales. Tiene buenos jugadores de Arabia y futbolistas con experiencia en Europa. Es un club al que respetamos mucho y además es una final del Mundial de Clubes, es un partido que no pasa mucho en la carrera futbolística de muchos. Lo vamos a disfrutar porque no ocurre muchas veces.

Benzema y Militao

Llegaron ayer porque tienen la posibilidad de jugar. El entrenamiento de hoy es importante para ellos y tienen la ocasión de estar en el once. Después del entrenamiento decidiremos sobre ello.

El centro del campo

En este periodo hemos disfrutado de la calidad de Ceballos, pero el resto de jugadores está progresando. Toni Kroos ha regresado muy bien y Luka Modric tiene un gran físicoy Aurelien Tchouameni estaba lesionado. Lo único que ha cambiado el aporte de Ceballos en un momento importante para nosotros.

Momento clave

No es un momento clave. No es una responsabilidad personal, lo veo como algo importante. Cuando llega febrero y marzo comienza lo importante como la Champions League y todavía estamos aquí.

Recuerdo del técnico rival

Le recuerdo como un gran delantero que pasó muy buenos tiempos en ciertos clubes. Era un delantero potente y un magnífico futbolista. Estoy encantado de verlo, nos enfrentamos muchas veces como jugadores y esta será la primera vez. Le saludaré.

Cambios

Para mi es muy complicado decidir quién juega en el centro del campo. Siempre. En estos momentos, llegamos para jugar la final y sabemos que los que entran desde el banquillo han sido capaces de cambiar la dinámica para ganar la Champions. Los jugadores comprenden su papel.

Reforzar la delantera

Es un tema que trataremos. Naturalmente, no va a cambiar lo que aporta Karim. No ha podido estar en la primera parte de la temporada por una lesión y estoy convencido de que cambiará el próximo año. Es una cosa que hablaremos dentro de un tiempo.

Brasil

No me he enterado de estas cosas. La situación es bastante clara, tengo contrato hasta 2024.

El valor del título

Para nosotros es muy importante. Llegamos a la final de un largo camino y hay que terminarlo bien. Esta final nos puede dar un impulso para los partidos de la temporada que estar por llegar. Nos dolió mucho la derrota de la Supercopa de España contra el Barcelona o la del Mallorca. Si lo hacemos bien, vamos a conseguir muchas cosas este año.

Ampliación del torneo

El fútbol está cambiando y eso demuestra que esté el Al Hilal en la final. Ya no es solo América contra Europa, para el fútbol es mucho mejor tener equipos en todo el mundo. Es importante para que sea un deporte global.

Opciones para la final

Evaluar la temporada del Real Madrid no es fácil. Hemos empezado bien con la Supercopa de Europa. Creo que hasta el Mundial el equipo lo había hecho bien. A nosotros nos ha costado recuperar a todos los jugadores que han ido al Mundial, hemos pensado que el mes de enero nos ha costado en cuanto a las lesiones. Vuelve febrero y en alguno de ellos lo hemos hecho. Hay jugadores como Modric o Valverde que lo han hecho bien, mañana llegamos a una final y debemos jugarla al máximo mental y físicamente.

Vinicius y las provocaciones

Pienso lo mismo hoy. Si piensas que por lo general hay un problema, hay que buscar una solución, no somos tontos.

Cuántos goles puede marcar Rodrygo

Tiene la calidad para marcar muchos goles. El año pasado ya anotó muchos importantes, pero no voy a apostar por ello.

