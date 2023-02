Thibaut Courtois, gran favorito para ganar el premio The Best de la FIFA al mejor portero del año

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Thibaut Courtois ha sido elegido por la FIFA como uno de los mejores porteros del año. El guardameta belga del Real Madrid ha sido seleccionado entre los tres candidatos para ganar el premio de la Federación Internacional de Fútbol Asociado al mejor cancerbero de los últimos doce meses después de sus brillantes actuaciones con el Real Madrid.

La FIFA ha dado a conocer quiénes son los tres candidatos al galardón de mejor portero y el integrante de la plantilla madridista es el gran favorito. Para pelear este premio estarán también los dos guardametas estrella del pasado Mundial de Qatar. Por un lado, uno de los héroes de Argentina, el 'Dibu' Martínez. Y por el otro, el guardián de la sorprendente Marruecos, Bono.

Será uno de los premios más codiciados de la próxima gala que organizará el ente que dirige Gianni Infantino. Los porteros, como parte fundamental del fútbol, merecen también el mismo reconocimiento que tienen otras demarcaciones como los delanteros y esa es el motivo por el que en los últimos años empiezan a crearse este tipo de premios.

La FIFA cuenta desde hace varias temporadas con este galardón al igual que ya lo hace el Balón de Oro, que entrega el Yashin. En su última entrega, el premio fue ganado por Thibaut Courtois, quien venía de hacer una temporada espectacular con el Real Madrid después de ganar La Liga, la Champions y la Supercopa de España y la de Europa.

Sin embargo, Courtois no lo tendrá tan fácil ahora ya que pesa también el rendimiento ofrecido en el último Mundial. Ahí Courtois tiene todas las de perder ya que Bélgica fue una de las grandes fracasadas. El combinado que entrenaba Roberto Martínez, quien salió y se marchó a Portugal, no pasó de la fase de grupos y Thibaut no pudo ser decisivo para sus compañeros.

Ahora sigue mostrando su mejor imagen con el Real Madrid, a quien sostiene en sus peores momentos. Sin embargo, los blancos tampoco están en su momento óptimo después de haber perdido la Supercopa de España contra el Barça y de haberse quedado a ocho puntos del liderato que ocupan los azulgranas.

Contra 'Dibu' y Bono

No obstante, no deberían ser motivos suficientes para que Courtois no se lleve este trofeo. Para impedírselo estarán Emiliano 'Dibu' Martínez, uno de los héroes que llevó a la Argentina de Leo Messi y Scaloni al titulo de la Copa del Mundo, y Yassine Bono. El portero del Sevilla, que ganó el Trofeo Zamora la pasada temporada, se ha colado también en esta ilustre terna, pero lo ha hecho sobre todo por su gran Mundial con Marruecos.

El equipo de Walid Regragui tuvo a estrellas que sostuvieron el sueño de un combinado humilde que se coló entre los cuatro mejores del torneo. De los Amrabat hasta los En-Nesyri pasando, como no, por Bono. Con sus paradas sostuvo a Marruecos ante rivales como España o Portugal. El día 27 de febrero se conocerán los ganadores en una gala que se organizará en París para celebrar los The Best FIFA Football Awards 2022.

