Nacho habla sobre su futuro en el Real Madrid: "No puedo contestar, es una decisión personal"

El Real Madrid tiene a muchos jugadores deshojando la margarita de su futuro en situaciones muy diferentes de su vida. Sin embargo, lo que tienen todos en común es que terminan contrato el próximo 30 de junio. Ellos son Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Dani Ceballos, Marco Asensio, Mariano Díaz y Nacho Fernández.

Muchas carpetas abiertas en la mesa de negociaciones y todas ellas con matices diferentes. Mientras Kroos siente que está cerca de la retirada, Modric y Benzema piensan si han cerrado un ciclo. Otros como Ceballos o Asensio intentan ganarse una nueva oportunidad en el césped. El caso de Mariano es el más claro, saldrá seguro.

Lo que pocos se atreven a pronosticar es qué sucederá con Nacho Fernández, un jugador canterano, de la casa, que ha resistido a fichajes y cambios de entrenadores y que siempre se ha mantenido fiel al club y a los diferentes vestuarios por los que ha pasado. Sin embargo, su enorme nivel siempre ha provocado que sea objeto de deseo de otros grandes clubes, eso que ahora vuelven a llamar a su puerta.

El polivalente defensor termina contrato el 30 de junio y todavía no ha decidido qué va a hacer con su futuro. Tras el partido contra el Valencia, el jugador madridista habló con DAZN sobre lo que tiene ahora mismo en la cabeza y se mostró incluso afectado porque la decisión, a nivel deportivo y vital, no es fácil y todavía no está clara.

Está feliz en el Real Madrid porque es su casa, pero sabe que por delante tiene a tres jugadores que son titulares por delante de él y que suenan otros como Gvuardiol en el mercado. Está ante el que probablemente podría ser su último contrato, pero sabe que si sigue vistiendo de blanco, solo le firmarán durante un año más.

Dudas con su futuro

"Estoy feliz en mi casa, en el Madrid. No es un tema de dinero y de otros equipos, es algo personal. Quiero ser sincero, pero ahora mismo no puedo contestarte. A día de hoy soy feliz aquí y el club lo sabe. Pasará lo que tenga que pasar. En los próximos meses tomaré la decisión y será la mejor".

Pocas veces un jugador como Nacho ha dejado tan en el aire su continuidad en el club de su vida. Lo cierto es que la situación es complicada. El club quiere que siga, le consideran un valor de su plantilla y un ejemplo tanto para los canteranos como para los nuevos fichajes que puedan llegar. Pero saben cuál es su importancia real en la plantilla y no harán locuras por su renovación.

De momento, Nacho celebra poder estar jugando ahora debido a las lesiones y a las rotaciones de algunos compañeros. Ha vuelto a demostrar que es infalible y que puede rendir en cualquier puesto de la defensa. Uno de esos futbolistas que todo entrenador quiere tener: "Ahora estoy jugando muchos partidos seguidos y es lo que todo el mundo quiere y me hace estar feliz. Estoy contento por la victoria y a seguir disfrutando de todo lo que viene".

Por último, deja claro que además de continuidad lo que quiere es aparecer en el puesto de central, su verdadero hábitat: "Es complicado cuando no tienes un ritmo y juegas habitualmente, para mí también. Aunque es verdad que lo he hecho bien cuando el equipo me ha necesitado. Ahora me considero más jugador que antes, pero no es fácil. Me gustaría tener una regularidad de central, que es donde mejor me siento. Feliz de jugar y ayudar al equipo".

