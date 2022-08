Benzema es de oro: el '9' del Real Madrid quiere otra temporada histórica

Karim Benzema ha sido uno de los protagonistas en la previa de la Supercopa de Europa. El Real Madrid llegó a Finlandia este martes para disputar ya el miércoles la final continental contra el Eintracht Frankfurt. El nombre del delantero francés ha sido uno de los más pronunciados en la sala de prensa, tanto por el bando merengue como por el de los alemanes. Y es que el '9' blanco es el jugador del año.

Este viernes se conocerán los nombres de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2022. Todo apunta a que el prestigioso galardón dorado irá a parar a las manos de Benzema. Aunque el internacional por Francia sigue a lo suyo. Mirando su propio camino, sin observar de reojo a sus rivales.

El delantero quiere continuar ganando títulos con el Real Madrid, comenzando este curso por la Supercopa de Europa, y también sueña con el Mundial de Qatar, que se disputa entre los meses de noviembre y diciembre en el país de Oriente Medio, despué de haberse perdido la última edición de la Copa del Mundo celebrada en Rusia en 2018. La cual, precisamente, conquistaron Les Bleus.

[Benzema, año I: líder, capitán y referente de un Real Madrid que defiende el trono]

Un año, una temporada, que se presume como la de batir registros para él. Se encuentra empatado con Raúl González Blanco como segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid. También tiene a tiro superar tanto a Gento (23) y Marcelo (25) como el jugador del club de Concha Espina con más títulos conquistados en la entidad. Ahora suma 22.

Karim Benzema, ejecutando un penalti en pretemporada Real Madrid

Puestos a soñar, de reconquistar la Champions League allá por el mes de junio de 2023, Benzema igualaría, al igual que otros jugadores como Modric o Kroos, las seis 'Orejonas' de La Galerna del Cantábrico. Si la temporada 2021/2022 fue la de Karim, este nuevo curso puede ser incluso más histórica para él. Y ya se sabe que de hambre va sobrado.

Un número 1

El talento de Benzema es incuestionable. Desde siempre. Pero no siempre ha sido tan reconocido como lo es en la actualidad. Hace unos años, el francés era criticado por aficionados e incluso por algunos medios de comunicación. Ahora hay un total consenso sobre que es uno de los mejores futbolistas del mundo, sino el auténtico número 1.

Aunque él intenta evitar esta calificación: "Yo no tengo que decir si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club. Sigo en el club porque es el mejor club del mundo. Cada año tengo que mantener el nivel arriba. Es verdad que el año pasado he hecho una temporada muy buena. Yo estoy concentrado en mi equipo y en ayudar a los míos".

En diciembre cumplirá 35 años, pero Benzema se mantiene en lo más alto. De hecho, parece que vive una segunda juventud. La temporada pasada ganó su primer Pichichi de La Liga y reconocimientos como el Balón de Oro o el The Best de la FIFA llaman a su puerta. El hambre, la ambición, los mantiene intactos y todavía quedan muchos capítulos más de la historia de Karim en el olimpo del fútbol.

Sigue los temas que te interesan