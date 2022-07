Kroos: "Todavía me queda un año de contrato con el Real Madrid, no siento ningún estrés"

Toni Kroos se convirtió en noticia hace unas semanas por las dudas sobre su renovación con el Real Madrid. Al veterano centrocampista de 32 años le queda una temporada más de contrato con el club blanco y no tiene prisa por renovar su vínculo. Algo que ha vuelto a dejar claro en unas declaraciones para RTL.

"No siento ningún estrés. Todavía me queda un año de contrato en el Real Madrid", ha reconocido Kroos durante la entrevista. El '8' merengue tiene claro que no quiere alargar su carrera. De ahí que no acepte la renovación... todavía. Si durante la temporada 2022/2023 se siente bien y competitivo, continuará. De ser al contrario, su idea es colgar las botas como madridista.

Por esto no ha ocultado que se siente "totalmente feliz" en el Santiago Bernabéu. Además, ha querido silenciar cualquier tipo de polémica al destacar que la relación que mantiene con el Real Madrid "no podría ser mejor". En el club de Concha Espina respetan su postura y, no solo eso, se pone en valor la franqueza, honestidad y lealtad del germano.

Un Kroos que ya el verano pasado, después de acabar su participación en la Eurocopa con la selección de Alemania, decidió dar un paso a un lado con la Mannschaft. El ex del Bayern Múnich dejó muy claro entonces que abandonaba su combinado nacional para centrarse de pleno en su trabajo para el Real Madrid.

Supercopa de Europa

El Real Madrid vuelve al trabajo esta semana. Poco a poco los jugadores merengues irán dándose cita en Valdebebas para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. El equipo blanco tiene por delante el primer encuentro oficial de la temporada 2022/2023 ante el Eintracht Frankfurt, en el partido correspondiente a la final de la Supercopa de Europa.

Toni Kroos, durante la celebración de La Decimocuarta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Sobre este duelo que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de agosto también ha hablado Toni Kroos en RTL. El centrocampista ha destacado que es un duelo "especial" para el Real Madrid, pero también para el Eintracht: "Es un partido especial porque hace mucho tiempo que un equipo alemán no gana la Europa League y luego juega la Supercopa".

"Es ciertamente algo especial para todos", ha continuado explicando el futbolista blanco. "Para nosotros, este será un título más que queremos ganar. Quien nos conoce, sabe que el Real Madrid está allí donde hay un título en juego", ha sentenciado Kroos.

