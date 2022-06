Kroos prefiere aplazar la decisión sobre su futuro en el Real Madrid

La renovación de Toni Kroos deberá esperar. El centrocampista alemán del Real Madrid acaba contrato en junio de 2023. Pese a ello, ha decidido no prolongar su contrato con el club blanco por el momento, tal y como informa la Cadena SER. Hay que recordar que ya después de la última Eurocopa anunció su retirada de la selección de Alemania para centrarse en el equipo merengue.

El motivo de que Kroos haya decidido aplazar la firma de su renovación se debe a que prefiere ver cómo se desarrolla la próxima temporada. Es decir, qué sensaciones tiene durante la 2022/2023. Si se encuentra bien, como hasta ahora, firmará por un año más, algo que viene haciendo, por ejemplo, Modric.

El Real Madrid ha ofrecido al centrocampista germano una campaña más de contrato. Con la oferta sobre la mesa, el jugador prefiere esperar. Su elección va de la mano a un pensamiento muy firme que pasa por su cabeza: no quiere una jubilación, solo continuará en el equipo blanco si puede mantenerse al más alto nivel.

[Kroos, Alaba y los secretos de La Decimocuarta: de Courtois y Ancelotti al futuro del Real Madrid]

Respuesta del Real Madrid

En la casa blanca se han sorprendido por la decisión de Kroos. Pero también agradecidos por su noble gesto. Primero por no jugar al despiste y después por poner por encima los intereses del club que los suyos propios. SER Deportivos también apunta en su información que en el Real Madrid le han trasladado que cuentan con él.

Habrá respeto total en el proceso de decisión del '8' merengue. Bien sea para continuar una temporada más o si, por el contrario, prefiere dar un paso a un lado. Desde su llegada en el año 2014, además de ser innegociable y ayudar a ganar, entre otros títulos, cuatro Champions League, el futbolista también ha demostrado estar hecho de otra pasta.

Toni Kroos, durante el partido frente al Manchester City Reuters

Algo que confirmó con su retirada de la Mannschaft con 31 años. "Quiero centrarme de lleno en mis objetivos con el Real Madrid", dijo después de la Euro 2020 el pasado verano. Este continúa siendo su objetivo. Quiere ser competitivo y seguir ayudando al equipo merengue a estar en lo más alto del fútbol español, europeo y mundial.

Todo esto no quiere decir que vaya a colgar las botas el próximo verano de 2023, sino que no quiere ser una carga para el club de Concha Espina. Si no está bien, dará un paso a un lado. Pero ese es un escenario al límite. De seguir como esta campaña, la renovación de Toni Kroos por el Real Madrid acabará formalizándose antes de que venza su actual contrato.

Sigue los temas que te interesan