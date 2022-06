Kroos y su relevo en el Real Madrid: Camavinga, Tchouameni y Valverde cambiarán el equipo

El Real Madrid afronta una temporada clave en el cambio de guardia del centro del campo. Toni Kroos aplazó su decisión de renovar hasta el final de la próxima campaña después de un año de altibajos. El alemán, mientras valora qué hacer con su futuro, tendrá la responsabilidad de elegir un heredero. Uno de los tres jóvenes valores que ha reunido el club para ser el relevo de una de las mejores medulares de la historia acaparará sus minutos: Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga.

Kroos ha marcado, y lo seguirá haciendo al menos una temporada más, una época en el Real Madrid. El alemán ha sido dueño del tempo de cada posesión del equipo blanco en la última década. Su habilidad con el balón para poner pases precisos en cualquier parte del campo es única, tanto que no existe un relevo natural. La entidad ha apostado por jugadores que están destinados a dominar un fútbol más físico. Dos de ellos ya lo han demostrado en la campaña de La Decimocuarta.

Tanto Fede Valverde como Eduardo Camavinga han estado a la altura de los mejores de Europa. Siendo alternativa y tomando la responsabilidad de sustituir en ocasiones a la 'CMK', demostraron que les sobra carácter y calidad para coger las riendas del equipo. Ahora llega un Aurélien Tchouaméni destinado a aportar un punto más defensivamente a ese trío. Kroos dará directrices y asumirá un rol de instructor de los tres, sin ser ninguno un perfil similar al del alemán, pero con otras virtudes con las que brillar.

Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos Real Madrid

El centrocampista alemán del Real Madrid acaba contrato en junio de 2023. Pese a ello, ha decidido no prolongar su contrato con el club blanco por el momento. El motivo no es otro que prefiere ver cómo se desarrolla la próxima temporada. Es decir, qué sensaciones tiene durante la 2022/2023. Si se encuentra bien, como hasta ahora, firmará por un año más, algo que viene haciendo, por ejemplo, Modric. La realidad es que sus minutos se han reducido en la última temporada, así como su rendimiento ha venido a menos.

Le honra su decisión a Kroos. El Real Madrid ha ofrecido al centrocampista germano una campaña más de contrato. Con la oferta sobre la mesa, el jugador prefiere esperar. Su elección va de la mano a un pensamiento muy firme que pasa por su cabeza: no quiere una jubilación, solo continuará en el equipo blanco si puede mantenerse al más alto nivel. La entidad se ha movido para tener el mejor reemplazo posible y tiene tres candidatos de categoría.

El relevo

El 28 de mayo Fede Valverde fue titular en su primera final de la Champions League contra uno de los mejores equipos del mundo, el Liverpool. Los responsables del club le ficharon de Peñarol con 18 años como un proyecto a futuro. Ahora, seis años después, es uno de los centrocampistas más cotizados del mundo y ya es clave en el equipo de Ancelotti. Es el hombre que más enteros ha ganado para ser el hombre que coja los minutos que vaya dejando Kroos.

Camavinga, a sus 19 años, ya sabe lo que es ganar títulos que muchos jugadores sueñan con conquistar toda su vida y no llegan a hacerlo. Ahora tiene un gran reto ante sí. Una vez se ha adaptado al Real Madrid con una velocidad inusual y ha sabido hacerse un sitio importante entre los del trío de innegociables, coger el peso de la relevancia de Kroos le coronará como algo más que un proyecto de estrella. Su primera temporada deja la sensación de que tiene capacidad para conseguirlo.

Tchouaméni llegó como un reemplazo para Casemiro, pero el mismo jugador explicaba en su presentación que podía jugar también como interior. Carlo Ancelotti tendrá que explorar cómo encajar al ex del Mónaco en una zona en la que seguirá contando con la CMK. El francés y el brasileño pueden coincidir también sobre el campo, siendo Kroos el hombre que pueda caer en el 4-3-3 tradicional. Para él será muy importante estar con el alemán para tratar de mejorar su repertorio con el balón.

En cualquier caso, el '8' blanco ha vuelto a ser innegociable una temporada más. Los años pasan y él lo sabe. No quiere alargar su carrera. Otros como Zinedine Zidane también optaron por la misma postura. Kroos nunca ha ocultado sus intenciones. No han sido una ni dos las veces que ha asegurado que no alargará demasiado su carrera como profesional del fútbol. El Santiago Bernabéu puede vivir una última actuación de un fino estilista del balón con la camiseta blanca, pero también disfrutará de un relevo que promete mucho.

