Ferran Soriano no supera la Champions del Madrid: "Debió perder contra PSG, Chelsea, City y Liverpool"

Este martes se cumplirá un mes desde que el Real Madrid se proclamó campeón de Europa por decimocuarta vez en su historia. Aquel 28 de mayo ya es leyenda del club más laureado del viejo continente. Muchos días desde que se escribiera una gesta heroica, desde las manos de Thibaut Courtois hasta los pies de Vinicius.

Sin embargo, algunos parecen no haberlo superado todavía. Esta vez no ha sido Mohamed Salah, delantero del Liverpool y habitual en eso de martirizarse con los éxitos de los blancos. Ha sido Ferran Soriano, CEO del Manchester City y mano derecha de Guardiola en esa tarea de intentar llevar al equipo inglés hasta la cúspide de Europa.

Ambos, junto con Txiki Begiristain, han conseguido convertir al club del Etihad en el mejor de Inglaterra. Sin embargo, se les atragantan los éxitos a nivel continental. El año que más cerca estuvieron fue en 2021, cuando cedieron en la final contra el Chelsea de Thomas Tuchel.

Pep Guardiola y Ferran Soriano Manchester City

En este 2022, el palo ha llegado en las semifinales ante un Real Madrid que remontó de manera heroica para completar su libro de hazañas. Ese que comenzó ante el PSG, siguió contra el Chelsea y que después constató el derribo al Manchester City. El capítulo final no se escribió en el Santiago Bernabéu, sino que se hizo en París, ante los ojos de un Stade de France que rindió pleitesía al rey de Europa.

La suerte de Soriano

Ahora, Ferran Soriano, ha repasado el camino del Real Madrid hacia su título número 14 y ha mostrado sin pudor alguno el escozor que le ha provocado dicha gesta. Ha sido en el pódcast de Dr. Football donde ha intentado jugar la baza de la suerte blanca para justificar que el multimillonario proyecto del City de Guardiola se quedara un año más sin tocar pelo en el Viejo Continente.

[Kroos y su relevo en el Real Madrid: Camavinga, Tchouameni y Valverde cambiarán el equipo]

"La gente ahora habla del éxito del Real Madrid en la Champions y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Tal vez podría decir que merecieron perder contra PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool". Parece que Ferran, quien lleva asegurando durante años fichajes astronómicos a Guardiola con el dinero de los Emiratos Árabes Unidos, el último el de Erling Haaland, ha encontrado ahora la clave para ganar los títulos que durante años han perseguido: un poco de suerte.

Pep Guardiola celebra el título de la Premier League. REUTERS

Además, justifica que el Real Madrid ahora tiene la fortuna que en otras épocas no tuvo cuando los blancos persiguieron de manera incansable la victoria en la Champions: "La gente no recuerda ya que a finales de los 80 el Madrid tenía un equipo fantástico, uno de los mejores de la historia, con Emilio Butragueño, y que no lograron ganar la Champions".

Por último, intentó convencer a su afición de que el máximo título continental no es el gran objetivo de su proyecto: "La Champions no es el núcleo de nuestros objetivos porque la suerte juega un papel. Hay un puñado de partidos en los que puede estar mal, como en semifinales, y estás fuera. El que gana la Liga es el mejor equipo de la Liga. Es lo que nos da de comer, lo que hacemos para ganarnos la vida".

Sigue los temas que te interesan