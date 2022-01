Toni Kroos jura amor eterno al Real Madrid: "Mi idea y la del club es retirarme aquí"

No solo Toni Kroos ha hablado en el 'Telediario' de TVE sobre Kylian Mbappé. El jugador de fútbol alemán se ha explayado sobre otras cuestiones importantes como lo es su carrera. Acaba contrato con el Real Madrid en 2023, por lo que su renovación es una de las cuestiones que tiene que abordar la entidad pronto. La ventaja es que el futbolista tiene claro que quiere retirarse vistiendo la camiseta blanca y que no habrá complicaciones con su vinculación. El club tampoco pondrá problemas.

En la entrevista, ha dejado claro todo esto. "Estoy muy contento aquí, no sólo yo, también mi familia. Mi idea y la del club es retirarme aquí", sentenció. El alemán jugará con Mbappé si termina firmando con la entidad blanca. No hay dudas en la entidad sobre su rendimiento a pesar de entrar en una edad ya avanzada. La confianza es máxima con el germano y cree que todavía puede liderar su centro del campo durante más tiempo.

Esa misma confianza es la que ha trasladado durante la entrevista a Hazard. "Creo en Eden, de un día a otro no se pierde la calidad", expuso el jugador de fútbol alemán. Kroos, como el resto del vestuario, cierra filas con el extremo belga. Todos están convencidos de que el rendimiento del '7' puede volver a su mejor forma más pronto que tarde. De momento sigue dejando buenos destellos y será importante en las próximas citas ante las bajas por los sudamericanos.

Toni Kroos durante un partido con el Real Madrid Europa Press

Sobre esta cuestión también hizo un comentario muy crítico Kroos: "Es muy difícil de entender el tema del calendario. En los próximos partidos nos jugamos la temporada". Después de esa eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic Club, que es el próximo encuentro de los merengues, todos miran a la Champions League y al PSG. El alemán quiere levantar otra 'Orejona' y la primera piedra pasa por superar al conjunto francés.

Reencuentro

Lo más especial será volver a verse con Sergio Ramos, con el que configuró una sociedad ilimitada en muchos saques de esquina. Kroos le ha alabado: "No ha sido un compañero más, ha sido el capitán. Va a ser un poco raro enfrentarnos a él". El equipo al que no presta tanta atención Toni es al FC Barcelona, que volvió a recalcar como lo hizo en la rueda de prensa previa al encuentro de la Supercopa de España que "no veo muchos partidos del Barça".

Kroos vive un momento dulce con el Madrid. Si era indiscutible con Zinedine Zidane, con Ancelotti no ha perdido galón alguno. Las dudas del comienzo de curso, llegadas de la mano de la pubalgia que padeció y no le dejaron arrancar con el resto de sus compañeros, son parte del pasado. Desde entonces ha disputado todos los partidos, incluso los coperos, mostrando una importancia suprema en los esquemas de Carlo. Junto a Modric y Casemiro son, a la vez, sostén y lanzadera del fútbol blanco.

