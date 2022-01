Kroos y su queja más viral por su incomprensible tarjeta amarilla contra el Elche en la Copa del Rey

El partido entre el Real Madrid y Elche en los octavos de la Copa del Rey tuvo varias acciones polémicas. No fue un encuentro tranquilo. Sin duda la más decisiva fue la injusta tarjeta roja que vio Marcelo en la prórroga tras una inexistente falta que además propició el tanto de los ilicitanos. Pero no fue la única decisión extraña, ya que Toni Kroos fue víctima de un fallo arbitral clamoroso.

El mediocentro del Real Madrid, que terminó siendo sustituido por Dani Ceballos al comienzo de la prórroga, vivió uno de los momentos más surrealistas de su carrera deportiva. Una tarjeta amarilla que nadie comprende todavía y que hizo manifestarse de manera irónica al centrocampista teutón en sus redes sociales.

Corría el minuto 78 de partido y el Real Madrid atacaba con todo para buscar el tanto de la victoria y no ir a la prórroga. En una de esas intentonas, los blancos perdieron el balón y el Elche montaba la contra. Sin embargo, Tete Morente fallaba en el inicio del juego y terminaba perdiendo el esférico.

El jugador del equipo ilicitano intentaba hacer un regate, una especie de ruleta para no perder el balón. No obstante, su acción terminaba de manera destartalada ante la presencia de Toni Kroos que pretendía robarle el cuero. Jugador al suelo y el Real Madrid se disponía de nuevo a atacar el área rival tras una recuperación en las inmediaciones del arco contrario.

Sin embargo, el árbitro del encuentro, Jorge Figueroa Vázquez, pitaba una falta que nadie había visto por una supuesta patada de Kroos a Morente por detrás. Eso era lo que el trencilla interpretaba como el motivo de la caída del jugador ilicitano. No obstante, las imágenes de televisión aclaraban lo que ya era nítido. Kroos encoge la pierna mucho antes de que Morente llegue y su pie pasa a una distancia abismal de su rival. No había falta alguna, no había ni siquiera contacto.

La acción no solo se saldó con falta de Kroos, sino que le costó una tarjeta amarilla al mediocentro por, supuestamente, parar el contrataque. El alemán, que sabía mejor que nadie lo que había pasado, se volvía completamente loco por la decisión del árbitro. No lo comprendía. Protestaba, golpeaba al suelo y clamaba fruto de los nervios y la frustración también de no encontrar el gol de la victoria mientras el tiempo se escapaba.

Tras el partido, el colegiado aclaró en el acta que la amonestación se debía precisamente a esas airadas protestas de Kroos. No obstante, llegaban tras una falta totalmente inexistente en una jugada ridícula. "En el minuto 78 el jugador Toni Kroos fue amonestado por el siguiente motivo: realizar gestos en señal de disconformidad con una de mis decisiones". Así lo indicaba el acta.

Kroos reacciona en redes

Horas más tarde, ya con el pase en el bolsillo, Kroos reaccionó en sus redes sociales a esta polémica vivida en el partido contra el Elche. El jugador vio un vídeo suyo en el que se veían sus protestas y la acción en la que no se aprecia falta por ningún lado y no pudo evitar escribir un mensaje en tono irónico: "Tarjeta amarilla. De acuerdo".

Kroos es un jugador muy activo en redes sociales y suele realizar bastantes comentarios de este tipo. Con ironía y con un humor muy fino, los blancos habituales de sus bromas suelen ser sus compañeros, en especial Lucas Vázquez, con quien tiene una gran relación. No obstante, esta vez lo empleó para manifestarse sobre esta polémica jugada.

[Más información: Hazard se reengancha al tren del Real Madrid: un gol para soñar con el regreso más esperado]

Sigue los temas que te interesan