Kroos, Alaba y los secretos de La Decimocuarta: de Courtois y Ancelotti al futuro del Real Madrid

El Real Madrid ha cerrado la temporada 2021/2022 con tres títulos. El primero en caer fue la Supercopa de España. Después llegó La Liga 35 para el club blanco. Y, finalmente, la guinda al pastel con La Decimocuarta. Dos de los protagonistas de la final de la Champions League ante el Liverpool han hablado sobre este histórico triunfo. Toni Kroos y David Alaba han atendido a Sport1.

Para el centrocampista alemán es su quinta 'Orejona'. Cuatro ha ganado desde que llegó al Santiago Bernabéu. La otra la conquistó en el año 2013 con el Bayern Múnich. Kroos ha afirmado que todas tienen el mismo valor, pero que esta, para él, ha sido la menos esperada.

"Ganar la Champions siempre fue difícil y, a menudo, dramático. Puede ser que este año haya sido particularmente dramático, pero para mí los cinco títulos tienen el mismo valor. Pero si te soy sincero, era quizás la Champions que menos esperaba de los cinco", ha asegurado el '8' del Real Madrid.

Toni Kroos, durante la celebración de La Decimocuarta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

El germano ha bromeado con el eterno reinado del Real Madrid en la UEFA Champions League: "Lamento que esto no termine -risas-". Reinado del club blanco y también del centro del campo que forma junto a Casemiro y Modric: "No, en serio, por supuesto que tratamos de seguir jugando a este nivel. Cada uno de nosotros sabe lo que el otro puede y no puede hacer. Eso nos ayuda, sobre todo en los grandes partidos, estamos acostumbrados".

También se ha referido al futuro del equipo blanco. Al futuro del centro del campo: "Tuvimos dos chicos en el equipo esta temporada, Valverde y Camavinga, que definitivamente nos dieron un empujón, ya sea desde el principio o desde el banquillo. Esto es muy importante y será cada vez más importante. Porque en algún momento tendrán que reemplazarnos por completo".

David Alaba, con el trofeo de la Champions League AFP7 / Europa Press

Por su parte, Alaba no ha ocultado la felicidad que le invade conquistar su primera Champions en el Real Madrid. Y también ha revelado los secretos de este equipo campeón, al que llegó el pasado verano: "Hay muchos factores que influyen: el escudo, la mentalidad...".

"Somos un equipo con buenos futbolistas, pero también un equipo que siempre cree en la victoria hasta el final y hace todo lo posible por conseguirla. El Madrid ha demostrado hambre de éxito una y otra vez en el pasado. Y ahora conmigo también. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo", ha añadido el internacional austriaco.

En cuanto a dos de los grandes nombres propios de este equipo, Alaba no se olvidó de Courtois, el MVP de la final. "Lo que Thibaut ha logrado es simplemente increíble, y lo ha hecho durante toda la temporada. Nos ha salvado el culo muchas veces", ha apuntado el polivalente defensa.

El austriaco también se ha referido a Ancelotti. En su valoración del entrenador italiano coincide completamente Kroos. "Su calma no se da a menudo en este negocio y actuamos en consecuencia", ha puesto de relieve Alaba. Por su parte, el centrocampista alemán ha destacado que "Carlo es un entrenador excepcional. Es increíblemente tranquilo y lo transmite al equipo".

