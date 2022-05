Courtois: "Por mi vida que hoy ganaba una Champions con el Real Madrid"

El Real Madrid venció por 0-1 al Liverpool con un solitario gol de Vinicius. El partido de los de Carlo Ancelotti no fue bueno, pero sirvió para sumar el decimocuarto título de la historia de la entidad. Además del tanto anotado por el extremo brasileño, este partido deja una lectura clara y es el gran encuentro realizado por Thibaut Courtois.

El meta del conjunto blanco fue el mejor del choque. Un recital de paradas que desesperó a hombres como Mohamed Salah o Sadio Mané. Todos se chocaron contra el muro belga que terminó siendo elegido MVP del partido después de una exhibición. Debido a este reconocimiento, compareció en rueda de prensa para analizar el choque junto a su entrenador.

Cuál ha sido la mejor parada

"Creo que la más importante ha sido contra Mané, cuando golpea después en el palo. Con mis dos metros he tenido que girarme rápido".

No estar entre los mejores

"Creo que hubo una revista en marzo que no me puso entre los mejores porteros. No tienen que ponerme en el número uno. Hay porteros muy buenos como Alisson, Oblak, Ederson, hay porteros muy buenos. Pero no ponerme a mí entre ellos creo que es una falta de respeto. Ha faltado reconocimiento, también en Inglaterra donde he ganado la Premier League. No fue fácil para mí empezar en el Real Madrid, pero ahora he ganado la Champions".

El lado bueno de la historia

"Eso lo dije también y no gustó a mucha gente. Pero yo soy sincero que la empresa. Tengo amigos de Liverpool que me han criticado eso, pero he tenido muy buenas sensaciones porque desde la primera parada vi que podía detenerlo todo. Por mi vida hoy ganaba una Champions con el Real Madrid".

Parada de Thibaut Courtois a Mohamed Salah Reuters

Golpe encima de la mesa

"A principio de temporada no contaban con nosotros para ganar La Liga o para ganar la semifinal de Champions. El trabajo con el míster, a diario, es lo más importante. Los mejores son los que estamos en el Real Madrid. Ahora hay que descansar y volver a trabajar bien en la pretemporada porque tendremos nuevos trofeos. No hay que bajar los brazos. Queremos ganar las Supercopas, el Mundial de Clubes y todo. Una buena temporada se mide por lo que haces en La Liga, pero también en la Champions".

Significado de la victoria

"Esta victoria significa mucho para mí y para todos los jugadores. Han sido 8 años desde mi última final y encima la había perdido. Después de perderla, sabe mejor ganarla así, eso lo saben los que han pasado por ello. Es un momento importante de mi carrera".

Su primera Champions

"He ganado muchos trofeos, pero no hay nada como ganar la Champions, este momento es tener la mejor sensación del mundo. Esto está a la par del nacimiento de mis hijos que son lo más importante que tengo en mi vida. Es una parte fundamental de mí porque siempre me apoyan. Otros porteros importantes no han ganado nunca la Champions y eso a mí no me va a pasar. Espero que puedan venir muchas más en el futuro.

