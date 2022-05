Carlo Ancelotti: "Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid porque es algo muy especial"

El Real Madrid alzó en París La Decimocuarta. Fue un partido muy complicado contra el Liverpool de Klopp que puso el juego y las ocasiones. Sin embargo, se topó una y otra contra Thibaut Courtois que fue un muro infranqueable. En una gran acción entre Luka Modric y Fede Valverde llegó el gol de Vinicius y ahí la historia cambió.

Con este partido y este título se pone fin a una temporada que ha sido idílica para los blancos con el triunfo en la Supercopa de España, en La Liga y ahora en la Champions. El más feliz sobre el terreno de juego era Carlo Ancelotti, que analizó ante los medios de comunicación cómo fue el encuentro contra el Liverpool y toda una temporada para enmarcar del club de Concha Espina.

Ancelotti y sus 4 Champions

"Esta ha sido la copa más difícil. Hemos encontrado un buen ambiente y lo hemos añadido a la calidad de los buenos jugadores que tenemos para ganar esta competición. Hemos sufrido mucho desde los octavos de final hasta ahora. No nos hemos rendido y hemos gestionado muy bien todo lo que hemos hecho. Los cuatro de atrás han estado muy bien. Hemos cubierto bien la espalda. Cuando ellos han bajado la presión hemos manejado mejor el balón. Ellos han perdido pocos partidos esta temporada. Tengo que destacar que es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que con otro equipo porque tiene algo especial por su afición, por su gente, por su estructura. Todo hace que sea algo especial y estoy muy feliz. He ganado cuatro Champions, pero la felicidad es más porque he vuelto a Madrid y hemos hecho una temporada espectacular. Nunca dejaré de agradecer al presidente, a José Ángel Sánchez y a los jugadores por todo esto".

Los detalles con los que se queda

"Me quedo con el ambiente que tenemos alrededor. Tengo una carrera muy larga y sé que es difícil tener esto. A veces hay ego en el vestuario, jugadores que no aguantan el no jugar. Pero aquí ha sido todo facilidad para entrenar a un gran equipo. Tengo la tranquilidad de tener un gran vestuario que me ha ayudado a preparar el partido después del retraso. No han estado nerviosos, yo era el más nervioso. Me puse en la habitación mía para que los jugadores no tuvieran esos nervios. La confianza que ellos tienen es por la historia de este club. Llevan muchas finales seguidas ganadas y eso se nota".

Momentos importantes de su carrera

"He tenido muchas dificultades para pelear por títulos en momentos de mi carrera. Volver a Madrid ha sido un gran éxito. Al momento no estoy pensando en lo que hemos ganado, solo pienso en la felicidad de estar en el Real Madrid. Le dije a Courtois, yo te llevo a la final y tú la ganas".

Florentino Pérez felicitando a Carlo Ancelotti tras ganar la Champions Reuters

El cambio de Vinicius

"Yo solo le he ayudado en darle la confianza que necesitaba. Empezó la temporada sin jugar después de las vacaciones. Pero cuando entró, ya nunca más salió. En lo que ha mejorado es de cara a la portería. Ahora se toma más tiempo y puede mejor con la dificultad. Ahora tiene más madurez. Le ayuda jugar con Benzema y tener todo más claro".

Del Everton al Madrid

"Me han preguntado muchas veces si estaba contento por volver, pero es que al Real Madrid nunca se le puede decir que no. El Everton no estaba con eso lógicamente, pero seguro que hoy están más contentos por haber ganado a su gran rival. Estoy también es importante por eso".

Dudas de ganar la Champions

"Durante los partidos contra el PSG, el Chelsea, el Manchester City hubo momentos de dudas. Hoy ha sido difícil, pero no ha sido tanto como si hubiera una remontada. Los jugadores no han tenido dudas y siguen creyendo. Hemos sufrido durante la primera parte, pero creo que hemos tenido control. Ellos han presionado mucho, han disparado mucho, pero hemos conseguido tener el control y poder hacer nuestro juego hasta ganar".

[Más información: Carlo Ancelotti entra en la historia tras levantar su cuarta Champions League como entrenador]

Sigue los temas que te interesan