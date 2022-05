Asensio, futuro en peligro en el Real Madrid: el bajón que le deja sin Champions y le acerca al mercado

El Real Madrid está terminando la temporada de manera sobresaliente. Los blancos han conseguido amarrar el título de Liga antes de tiempo e incluso se han permitido unas semanas de cierto parón antes de disputar la gran final de la Champions. En este periodo ha habido jugadores como Camavinga o Rodrygo que han dado un paso hacia delante.

Sin embargo, ha habido otros que lo han dado hacia atrás. Es el caso de Marco Asensio. El mallorquín ha perdido la frescura que lució hace unos meses cuando se convirtió en uno de los intocables del Real Madrid. En estos momentos ha perdido su sitio en el once titular y no es ni siquiera una de las primeras opciones del banquillo.

Un bajón de rendimiento que repercute en su presente más inmediato, pero también en un futuro que está por resolverse. Su contrato obliga al club a tomar una decisión con su situación en cuestión de semanas y en cuanto pase el partido contra el Liverpool, su nombre será uno de los que mayor atención reciba por parte de la directiva blanca. El asunto Marco Asensio comienza a resolverse en el Real Madrid.

Marco Asensio, el señalado

Marco ha tenido una temporada de altibajos. No comenzó bien, fuera del once titular y sin oportunidades por parte de Ancelotti. En una temporada que parecía clave para él, el mallorquín no encontraba su sitio. El técnico italiano llegó a probar con él incluso en el centro del campo, pero el experimento no fructificó. Sin embargo, tal y como había desaparecido, Asensio volvió. El extremo del Real Madrid recuperó su mejor versión y a base de goles decisivos se ganó un sitio en el once.

Parecía inamovible. Pero como suele suceder durante la carrera de Marco, su aparición volvía a tener fecha de caducidad. Su bajón en las últimas semanas ha sido alarmante y ante el Cádiz ha vuelto a desaprovechar una oportunidad única de ganarse un papel importante, ya no solo en el Madrid del futuro, si no también en el del presente, el que tiene que jugarse la Champions contra el Liverpool.

Asensio ahora mismo está varios peldaños por debajo de Vinicius y también de Rodrygo. Su protagonismo en la gran final, salvo sorpresa, será ínfimo. No ha conseguido brillar en ninguno de los últimos partidos, solo ante el RCD Espanyol, pero lejos del nivel que han ofrecido sus compañeros de delantera. No solo ha perdido su puesto en el once de cara a levantar la Decimocuarta, si no que ahora su participación depende más que nunca de como vaya el partido contra los de Klopp.

Líder de la operación salida

El Real Madrid tiene que tomar una decisión de manera inminente con Marco Asensio. El mallorquín termina contrato en junio de 2023. Por lo tanto, es obligatorio que, si no renueva, el club le ponga en el mercado para poder sacar un traspaso por él. La entidad madridista vería con buenos ojos una cifra cercana a los 30 millones de euros a pesar de que según el portal especializado Transfermarkt tiene un valor de 40 'kilos'.

No obstante, el hecho de que haya entrado en la recta final de su contrato hace que ese precio caiga ostensiblemente. El Real Madrid va a llevar a cabo grandes modificaciones en su delantera y Asensio es uno de los pocos jugadores por lo que se puede sacar una buena cantidad. Gareth Bale se marchará gratis tras terminar contrato y el club permanece a la espera de lo que pueda pasar con Hazard, Mariano o Jovic, a los que también se intentará buscar acomodo.

La gran llegada de Kylian Mbappé y la renovación de Vinicius obligan a los blancos a hacer hueco, no solo en su delantera, si no también en su masa salarial para no ver comprometida la estabilidad del club. Por ello, Marco Asensio tiene un pie y medio en el mercado de fichajes.

El sueño del Mundial

Por encima de todo, Marco Asensio tiene un sueño y un objetivo: triunfar con la Selección. El mallorquín lo ha ganado todo con el Real Madrid y ahora quiere un éxito también con España. Quedan pocos meses en el Mundial y Marco quiere entrar en los planes de Luis Enrique, algo que no ha conseguido en los últimos tiempos, ni siquiera en sus mejores momentos en el equipo de Ancelotti.

Este es otro motivo más que le empuja a buscar una salida ya que si quiere estar en la cita de Qatar 2022 necesitará llegar a un equipo en el que pueda ser titular indiscutible y en el que pueda tener un protagonismo que en el Madrid no va a tener. Antes de su lesión de rodilla, nadie dudaba que Asensio era el jugador que debía liderar la nueva España.

Ahora, compartiendo vestuario con Vinicius, Mbappé y Benzema, las puertas de la titularidad están cerradas para él. Una salida parece lo mejor para él si quiere recuperar su sitio. Además, Luis Enrique ha demostrado que es un seleccionador que también sigue las grandes ligas europeas casi con más atención que la española, por eso no sería un problema poder llegar a cualquier equipo del extranjero. Lo que está claro es que su futuro cada vez parece estar más lejos del Real Madrid.

