Ancelotti comienza a dar oportunidades a los no habituales en su once para el derbi ante el Atlético

Ya se cononcen los hombres que defenderán la camiseta blanca esta noche. El Real Madrid disputa este domingo uno de los partidos más esperados de la temporada, el derbi contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, el choque pierde emoción debido a que los blancos llegarán al Wanda Metropolitano con pocas cosas en juego ya que hace una semana que se produjeron campeones de La Liga. Es por lo que Carlo Ancelotti presenta un equipo cambiado.

El técnico italiano tiene a varios jugadores lesionados que podrían haber entrado en el once como son los casos de Marcelo, Ceballos o Isco. Sin embargo, se esperaba la presencia de jugadores como Lucas, Vallejo, Nacho o Camavinga. Las previsiones no fallaron. La principal novedad del once titular estará en la portería, ya que Ancelotti ha confirmado la presencia de Lunin. El portero ucraniano, al que solo se ha podido ver en algunos partidos en la Copa del Rey, tendrá la oportunidad de debutar este curso en La Liga para dar descanso a Thibaut Courtois.

Justo por delante, formando la zaga, Lucas estará en la banda derecha y Nacho Fernández por banda izquierda. Así pues, descansa Dani Carvajal. La pareja de centrales también es novedosa con la entrada de Vallejo en lugar del lesionado Alaba y Eder Militao. Las rotaciones llegarán también en el centro del campo. Casemiro será titular, junto a uno de sus compañeros habituales de batallas.

Luka Modric tendrá un merecido descanso y en su lugar entra Eduardo Camavinga. El francés llega lanzado tras su exhibición en el partido contra el Manchester City de Champions. Toni Kroos completa la medular. Arriba también hay rotaciones y Karim Benzema deja su lugar a Mariano Díaz. Junto a él estará Rodrygo Goes en la izquierda y por la otra banda Marco Asensio.

Misma motivación

A pesar de las rotaciones, el equipo merengue no tiene pensado saltar al estadio rojiblanco como una mera comparsa, si no que han dejado más que claro que harán todo lo posible para sacar una victoria que ofrecer a su afición. Además, el partido ha estado rodeado por una serie de polémicas que en nada han beneficiado al Real Madrid.

El conjunto madridista llega como reciente vencedor del título, pero los rojiblancos se han negado a hacerles el pasillo como reza la tradición. Una costumbre con la que sí ha cumplido, por ejemplo, el Getafe, que se lo hizo al Real Betis en la última jornada de Liga tras haber levantado la Copa del Rey. Desde el club blanco no han entendido esta postura y por eso quieren sacar una victoria que valdrá más para el orgullo que para su situación en el campeonato.

