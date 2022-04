El día que pudo cambiar el futuro de Vinicius: el cazatalentos del United que intentó su fichaje

Vinicius Júnior se ha convertido en una estrella del planeta fútbol en el Real Madrid. Pero su futuro podría haber sido muy diferente de no haber aterrizado en el Santiago Bernabéu. A la casa blanca llegó en el año 2018, cuando cumplió la mayoría de edad, aunque el club de Concha Espina ya le tenía atado antes.

Además del Real Madrid, otros equipos de fútbol de lo más importantes en Europa se fijaron en esa joven estrella que comenzaba a despuntar en la cantera del Flamengo. Con tan solo 14 años, allá por el 2015, un cazatalentos del Manchester United llegó hasta Brasil para seguir de cerca a Vinicius.

Carlos Noval, gerente de transición y fichajes del Flamengo, ha hablado con ESPN sobre el momento que pudo cambiar el futuro de 'Vini'. Noval ha afirmado que ya por aquel entonces "todos querían a Vinicius". Incluyendo en la lista de pretendientes al Fútbol Club Barcelona.

Vinicius se besa el escudo del Real Madrid tras su gol al Manchester City Reuters

"Un cazatalentos extranjero del Manchester United vino a verlo y me dijo: 'Noval, mira el jugador que tienes, ¡es una joya! Nunca he visto a un jugador de 14 años hacer lo que hace'. Eso reforzó todo lo que ya teníamos en mente sobre él. Era una joya por pulir. Todos querían a Vinicius", ha afirmado Carlos Noval.

"El Corinthians no habló con nosotros porque no tenían la menor posibilidad de que se fuera con ellos... El Barcelona, en particular, vigilaba a este chico desde que tenía 13 años. El Real Madrid y la mayoría de los grandes clubes europeos también. Tuvimos más contacto, vinieron a hablar con nosotros, pero Vini pudo salir del país con 18 años. Los clubes europeos tenían muchas ganas de saber cómo es la familia, los representantes y cómo era fuera del campo", ha agregado.

Eligió el Madrid

Después de despertar el interés de varios clubes, Vinicius se decantó por la opción del Real Madrid. Así lo ha recordado Noval: "Entró al vestuario, me abrazó y gritó como un demonio: 'Noval, no puedo hacer nada. Me tengo que ir'". Desde entonces, en varias ocasiones el propio extremo brasileño ha querido dejar claro que tuvo muy claro que elegiría al club blanco de entre el resto de alternativas.

"Él era muy diferente. Quizás era el único jugador que a los nueve años mirabas y sabías que no había salida, tenía el éxito asegurado. El equipo en el que jugaba era muy bueno y talentoso, pero Vini ya destacaba. Decíamos: 'Este va a ser una estrella, hay que tomárselo en serio y aguantar bien el trabajo'", ha rememorado finalmente.

[Más información: Vinicius, Fede Valverde, Camavinga y Rodrygo recogen la bandera del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan