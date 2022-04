Ancelotti: "¿Mbappé? El futuro del Real Madrid es de máximo nivel"

El Real Madrid firmó una importante victoria contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Con remontada incluida, el equipo blanco dio un golpe a La Liga que muchos sienten como definitivo. Nueva noche épica de los merengues, que se han abonado a este tipo de duelos esta temporada.

Sobre esto ha hablado Carlo Ancelotti en Radio anch'io sport de Radio 1. "No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible", ha asegurado el técnico italiano.

Precisamente, ha sido en las últimas eliminatorias de la Champions League donde el Real Madrid ha sumado esas remontadas que pasan a la historia. Primero contra el Paris Saint-Germain en la ronda de octavos de final y después frente al Chelsea en cuartos. Ambas en el estadio Santiago Bernabéu. El siguiente rival, en la máxima competición del fútbol europeo, es el Manchester City.

Carlo Ancelotti da órdenes a Karim Benzema Reuters

A los de Pep Guardiola se ha referido el entrenador merengue: "El Real Madrid tiene historia, tradición y calidad para competir hasta el final. Ahora tenemos un duro reto contra el City. Jugaremos nuestras cartas. La nueva regla de los goles fuera de casa, que ya no valen el doble, hace que estos desafíos sean más equilibrados y emocionantes"

Lo que ha querido dejar claro es que está muy feliz por haber podido volver a la casa blanca: "Puedo decir que soy un entrenador con suerte. Estoy entrenando a un equipo con el que me siento muy identificado y eso me da una gran satisfacción. Un club muy bien organizado. Soy yo quien tiene que agradecer al Real Madrid que me haya dado la oportunidad de volver a entrenar a este equipo"

Mbappé y Asensio

Ancelotti también ha sido preguntado por el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid en verano. Pero el míster ha regateado la pregunta del medio de su país: "El futuro de este club, gracias al presidente Florentino Pérez, es de máximo nivel. Y también lo será en los próximos años, independientemente de los jugadores que puedan venir. El Real Madrid hizo historia en el fútbol y seguirá haciéndola".

En lo que sí se ha mojado es en el futuro de Marco Asensio. El balear ha sido relacionado con el AC Milan, pero el entrenador italiano ha destacado que hay conversaciones para su renovación: "Asensio es un jugador de extraordinaria calidad. En los últimos años ha sufrido una lesión de rodilla que le ha obligado a estar de baja, pero ha echado una mano importante al equipo. No sé sobre el futuro, aunque está hablando con el club para renovar su contrato".

