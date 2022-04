Los plazos de recuperación de Eden Hazard: la imagen que alimenta la ilusión con su regreso

Hay ilusión con el estado físico de Eden Hazard. Después de que fuera intervenido para retirarle una placa de osteosíntesis en su peroné derecho el pasado 29 de marzo, este lunes ha pisado por primera vez el césped de Valdebebas. El Real Madrid no contaba en principio con que pudiera regresar antes de que acabase la temporada, pero esta imagen ha alimentado el optimismo con respecto al belga. El objetivo principal era que se acabaran sus problemas físicos.

Hazard ya toca balón. El belga sigue avanzando en su proceso de recuperación y las sensaciones son más que positivas. El madridista todavía está lejos de regresar a los terrenos de juego, pero los avances que está experimentando están siendo muy positivos. Los servicios médicos de la entidad madridista calculaban que iba a estar entre 30 y 45 días de baja. Pero ahora mismo no está descartado. Han pasado cuatro semanas desde su intervención y ha adelantado sus plazos.

Desde que fue intervenido siempre ha tenido mucho optimismo y tiene como único deseo volver a ser el que fue. Hazard tiene por delante todavía varias semanas de recuperación, pero no es descabellado pensar que sí podría volver a jugar antes de que finalice el presente curso. Si el Real Madrid finiquita la Liga por la vía rápida, Eden podría tener minutos en partidos donde los Ancelotti no se jugarían gran cosa. Este sería el escenario ideal.

Eden Hazard, durante un entrenamiento. Real Madrid

Lo mismo sucedería con una hipotética final de Champions League. Los merengues se enfrentan en las semifinales al Manchester City, una eliminatoria en la que el belga no podrá estar. Sí que podría hacerlo para la cita de París, un partido al que además podría llegar con ritmo si se cumplen los plazos de éxito en La Liga. A pesar de no haber contado con muchas oportunidades, Carlo Ancelotti le ha transmitido su confianza tras la operación.

"Eden está bien. Se ha quitado la placa, que le molestaba. No podía continuar con ella porque le daba problemas e infecciones. Ahora tiene que recuperar", describía el italiano en la rueda de prensa previa al Sevilla - Real Madrid de este fin de semana. Con esta intervención, se piensa que puede ponerse fin a este particular infierno. Algo en lo que cree el propio Hazard, así como también desde el Santiago Bernabéu.

El futbolista se muestra optimista y también esta sensación crece después de la visita de Florentino Pérez tras la operación. El presidente quiso estar en primera persona al lado del belga para trasladarle un mensaje de confianza. El dirigente madridista le trasladó los mejores deseos para que con esta intervención se acaben de una vez los problemas físicos que le han impedido brillar con el equipo merengue. Su hermano Kylian ya avisó de que Eden quiere cumplir su contrato, que vence en 2024.

"No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado, y para mí, no se quiere ir. No creo que se vaya", indicó Kylian Hazard en una entrevista para el medio belga RTL. Según recalca, Eden sueña con dar un golpe sobre la mesa y demostrar que es la estrella que fichó la entidad.

