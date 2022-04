Luca Zidane: "Benzema se merece ganar el Balón de Oro, le considero un hermano mayor"

"Ha llegado el momento de hacerme un nombre". Con esta premisa, Luca quiere que de una vez por todas dejen de llamarle 'el hijo de Zidane'. Lo es y está orgulloso, pero pretende escribir su propia historia en el fútbol, alejado de la alargada sombra de la leyenda de su padre.

El portero, que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, mira al futuro. Acaba contrato en junio y le gustaría probar suerte en la Ligue-1. Sobre esto ha hablado en una entrevista con el Journal de Dimanche: "En la familia nos sentimos franceses. Ha habido contactos para ir al fútbol francés en el pasado, pero esta temporada todavía no. Quizás el mundo del fútbol español me conoce mejor. En Francia, soy sobre todo el hijo de Zinedine Zidane. Solo se me ha visto jugar en equipos juveniles".

Ahí aparece el nombre del Olympique de Marsella. "Es un club histórico, apoyado por un público increíble. Así que sí, es un sueño", ha afirmado Luca. "Quiero descubrir Francia y su campeonato. Sería especial para mí porque nací allí", ha continuado explicando el guardameta galo.

"Esta temporada, el entrenador ha alternado con otro portero, por lo que me faltaban referencias. Salir del equipo, volver un mes después... No es lo ideal para sentirse bien. Mi futuro se decidirá entre junio y julio. No me cierro ninguna puerta. Mi prioridad es encadenar partidos. Necesito un año completo para mostrar la mejor versión de mí mismo. Ese es el camino correcto", ha agregado.

Karim Benzema

A Luca también le han preguntado por Benzema. El delantero del Real Madrid está de moda. Vive uno de sus mejores momentos como futbolista. Aunque bien es verdad que este momento ya dura varios años. Es el gran goleador, apunta a su primer Pichichi y es el líder del trece veces campeón de Europa en la actualidad.

Karim Benzema, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Karim Benzema me impresiona cada vez más. Marca y juega: lo tiene todo. Hoy está al máximo nivel, el mayor en el mundo. Por eso se merece el Balón de Oro. Estuvimos muchas veces juntos en Madrid. Me ayudó mucho. Lo considero como un hermano mayor", ha sentenciado Luca Zidane.

