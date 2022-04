El Real Madrid huye de la resaca de la Champions y busca ante el Getafe un triunfo para rozar La Liga

El Real Madrid afronta este sábado un partido de esos que llaman trampa. La resaca de la gran noche europea del miércoles se puede pagar cara si los blancos no se llevan los tres puntos de su duelo de la jornada 31 de La Liga. Será ante el Getafe a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El cuadro de Carlo Ancelotti afronta este importante partido con la obligación de sacar la victoria para seguir con su camino hacia el triunfo en la competición. Cada jornada que pasa, los merengues acarician con más fuerza el título y por ello el choque contra los getafenses se antoja clave. Todavía quedan duros encuentros contra Osasuna, Sevilla, Atlético de Madrid o Betis antes de que concluya la temporada y cada victoria vale su peso en oro.

Será un partido complicado eso sí por todo lo que se juega el rival y por los problemas que arrastran los blancos. Los principales son las bajas. El primero de ellos es saber cómo llegará Eder Militao. El brasileño es básico para Carlo Ancelotti y para todo el equipo, ya que forma con Alaba la mejor pareja de centrales del mundo. Terminó tocado el choque contra el Chelsea de ida, pero el hecho de que se pierda por sanción la vuelta, podría hacer que 'Carletto' forzase con él.

Eder Militao protesta una acción. REUTERS

Quien no lo tiene nada bien para llegar es Ferland Mendy. El futbolista francés arrastra problemas y este viernes no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Se espera que sea baja, pero de momento es una incógnita, ya que el conjunto blanco no ha dado a conocer en el día de hoy lista de convocados y lo hará el mismo sábado del partido.

Cuando se evalúe su situación por la mañana, se sabrá si finalmente entra dentro de los elegidos y si parte con opciones en el once titular. El otro gran problema es el desgaste que arrastran algunos jugadores. Los casos más llamativos son los de Luka Modric, que jugó los 90 minutos en Stamford Bridge, Fede Valverde, que terminó con calambres tras un enorme desgaste, o Karim Benzema, que descansó algo al final con la salida de Bale. Todos ellos serán titulares en el Bernabéu ante el Chelsea y habrá que ver si tienen algún tipo de descanso antes o después.

El Real Madrid viene de ganar en Balaídos en su último partido de Liga, aunque lo hizo con polémica. Sin embargo, fueron tres puntos muy importantes para mantener a raya a todos los perseguidores, especialmente al Barça. Por eso, vencer al Getafe es igualmente importante para mantener esa línea. Además, los blancos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en el torneo, solo superados en ese fatídico Clásico ante el Barça en el Bernabéu.

Karim Benzema marca desde el punto de penalti gol al Celta de Vigo REUTERS

Dudas en el Getafe

Por su parte, el Getafe llega con muchas más necesidades todavía que los blancos. Están inmersos de una fase de ciertas dudas a pesar de haberse alejado de la lucha por los puestos de salvación. Solo han ganado un partido de los últimos cinco, pero lo cierto es que de esos, solo uno se ha saldado también con derrota. Ahora mantienen la esperanza de sacar algo positivo del Santiago Bernabéu.

De momento, tienen un colchón de seis puntos con el Mallorca, el equipo que se mantiene en el principio del precipicio. Sus opciones de lograr algo importante en el Santiago Bernabéu pasan por su poderío ofensivo, el que marcan su pareja de delanteros formada por Enes Unal, autor de 14 tantos, y de Borja Mayoral, el oportunista llegado este invierno y que está rindiendo con creces. Quique Sánchez Flores no podrá contar ni con Arambarri ni con Jantko por sanción.

Real Madrid - Getafe

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Camavinga; Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Yokuslu, Mitrovic, Olivera; Óscar, Maksimovic, Aleñá; Sandro y Enes Unal.

Árbitro: César Soto Grado.

VAR: José Luis González González.

Hora: 21:00 horas.

Estadio: Santiago Bernabéu.

