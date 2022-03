El Borussia Dortmund y la venta de Haaland: "No podemos hacer nada si llega el Manchester City"

A pesar de los rumores recurrentes de que el delantero Erling Haaland se va este verano, el Borussia Dortmund aún no ha recibido una oferta por el noruego. La batalla entre el Manchester City y el Real Madrid está en liza, pero Hans-Joachim Watzke ha dejado claro en el diario Bild que "no sabemos nada concreto ni del lado del jugador ni nadie se ha dirigido a nosotros". Abril es el mes de la decisión final del delantero nórdico y en la cuenca del Ruhr esperan expectantes.

"Actualmente no sabemos nada específico del jugador, ni nadie se ha acercado a nosotros", dijo el director general del Dortmund. No obstante, Watzke asume que el momento de su despedida puede llegar en cualquier momento. "Sabemos que no podremos igualar la oferta si llega el Manchester City. Si Haaland se va, encontraremos otro nuevo talento y lo convertiremos en una estrella. Y eso también le hará bien a la Bundesliga", sentenció.

Watzke también habló este martes por la noche en Sky Sports. Cuando se le preguntó cuál era el porcentaje de opciones de que Haaland pueda quedarse en el Dortmund más allá del verano, respondió: "No lo sé. Tienes que preguntarle a Erling Haaland, no a mí". Estaba realmente molesto y lo hizo saber. "Lo único que me molesta son los medios como tú ahora. Haaland no puede hacer nada al respecto y yo tampoco puedo hacer nada al respecto. Sin embargo, tenemos que responder a esta basura todos los días", explicó.

Erling Haaland, con la camiseta de Noruega. Håkon Mosvold Larsen / NTB / dpa

El delantero estrella del Borussia Dortmund abandonará la Bundesliga e iniciará una nueva etapa en otra competición. Real Madrid y Manchester City son sus dos posibles destinos. Pero la respuesta no se conocerá hasta el próximo mes de abril. El entorno del delantero, incluido el del club alemán, fijó ese mes como el momento clave. Será con la temporada a punto de acabar y sin tanta presión deportiva cuando Erling explique cuál es su decisión.

La cuenta atrás

El club inglés es quien cuenta con la oferta más alta para convencer a Haaland. El Real Madrid intentará acercarse a esas cifras, pero para ello es clave lograr la salida de Eden Hazard. Este movimiento está todavía atascado, por lo que es la estrella del Dortmund la que tiene que hacer el esfuerzo renunciando a las cantidades propuestas por los citizen. Por delante, el jugador noruego tiene seis partidos entre selecciones y equipo entre marzo y abril.

El último lo disputó este martes en Noruega ante Armenia, donde marcó dos goles y recibió una dura entrada que puso en peligro su tobillo. Antes, anotó uno de los dos tantos de su país ante Eslovenia. Además, el conjunto alemán se las verá contra el Leipzig, Stuttgart, Wolfsburgo, Bayern o Bochum hasta el 30 de abril. Duelos en los que su equipo, segundo de la Bundesliga a seis puntos del liderato, se juega mucho. Serán oportunidades para reafirmar su profesionalidad, pero también para lucirse de cara a su próximo fichaje.

