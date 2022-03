Los 1.113 días de poder del Real Madrid en El Clásico: crónica de una crisis culé y un ejemplo de gestión

El Barça no sabe lo que es ganar un Clásico desde el 2 de marzo de 2019. 1.113 días es el tiempo exacto que ha pasado desde aquel partido entre blancos y azulgrana (0-1) en el Santiago Bernabéu. Entremedias de ese y el de este domingo han pasado otros seis con el resultado de un empate y cinco victorias para el Real Madrid. Es la segunda gran era de los merengues en el mayor partido del fútbol español.

En algo más de tres años ha pasado de todo y no solo a nivel de los Clásicos. Pero centrándonos en ellos, los que han pasado han sido seis entrenadores: dos del lado del Madrid y cuatro del Barça. No cuenta Santiago Solari, quien dirigió al equipo de Chamartín en su última derrota hasta la fecha contra los culés por un solitario gol de Rakitic. El argentino, destituido días después, no forma parte de esta era.

De hecho, se podría tomar el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid como el punto de inicio para todo. Si en un gráfico se plasmaran las trayectorias de ambos equipos, ahí comenzó la crecida blanca y la bajada azulgrana. En el otro lado, a Ernesto Valverde solo le quedaría un Clásico (empate a cero en el Camp Nou, diciembre de 2019) para ser despedido en enero de 2020.

A Valverde le sustituyó Quique Setién, quien solo dirigiría al Barça en un Clásico. Fue justo el último que se jugó en el Bernabéu hasta hoy y para el madridismo quedó en el recuerdo como una gran noche: 2-0 con goles de Vinicius y Mariano. A 1 de marzo de 2020 fue la última 'fiesta' antes de estallar la pandemia. Entre todas las penas que trajo el coronavirus, para el Barça acabó siendo fatal.

Para cuando los caminos de Madrid y Barça se volvieron a cruzar, siete meses después, habían pasado muchas cosas: un parón, el Madrid alzando La Liga de la pandemia en el Di Stéfano, el infame 8-2 del Bayern al Barça, el despido de Setién, la contratación de Ronald Koeman por Bartomeu y la salida en falso de Leo Messi. En ese momento ya se apreciaba que los blancos tenían mejores 'herramientas' para sobrevivir a la crisis.

En verano de 2020, el Madrid tomó una decisión tan responsable como buena a la larga: no fichar y hacer más de 100 millones de caja en ventas. El Barça apenas sacó 30 'kilos' de beneficios, cifra insuficiente para cubrir todo lo que con el tiempo se sacó de debajo de la alfombra.

El primero de Koeman, el último de Bartomeu

El 20 octubre de 2020 llegó el primer Clásico de la era Koeman. El técnico neerlandés solo conocería la derrota en los tres enfrentamientos contra el Madrid que dirigió al Barça. El primero se jugó en el Camp Nou a puerta cerrada y acabó con el cuadro madrileño ganando 1-3. Valverde y Ansu Fati metieron antes del minuto 10 y ya en la segunda parte Sergio Ramos, de penalti, y Modric decantaron la balanza de su lado.

Ocho días después cayó el bombazo con la dimisión de Bartomeu como presidente del Barça. Tras seis años en el cargo era insostenible su continuidad por los trapos sucios sacados a la luz y lo que se intuía sobre las cuentas del club. Para el siguiente Clásico, el 10 de abril de 2021, la entidad catalana ya tendría nuevo capitán del barco: Joan Laporta.

El Barça de Koeman cayó en el primer Clásico (y por ahora único) jugado en el Di Stéfano. 2-1 con goles de Benzema, Kroos y Mingueza. Lo importante es que aquella fue la última vez de Zidane contra el eterno rival, ya que a final de temporada decidió abandonar la nave madridista por segunda vez como entrenador. La Liga no fue ni para culés ni para vikingos, aunque más cerca estuvieron estos últimos al llegar a la última jornada en la pelea con el Atlético. El Cholo se llevó el gato al agua.

'Benvenuto, Carletto'

Llegó otro verano traumático para el Barça y uno de importantes cambios en el Madrid. Messi y Ramos se fueron poniendo fin a una era. Más duro fue el adiós del argentino, clave en la mayor crisis culé de su historia moderna, que el del camero al que ha sustituido con plenas garantías Alaba. Florentino Pérez, además, descolgó el teléfono para contactar con otro viejo conocido del banquillo: Carlo Ancelotti.

El Barça registró pérdidas de 578 millones entre las temporadas 19/20 y 20/21 y el Reeal Madrid las cerró con beneficios de 1,1

La brecha entre ambos equipos en lo económico ya era bastante grande. Entre los cursos 2019/2020 y 2020/2021, el Barça registró unas pérdidas totales de 578 millones de euros y el Madrid consiguió cerrar ambos en positivo con un balance positivo de 1,1 millones. Un abismo de casi 580 'kilos' que distanció a las dos entidades.

Hasta el 24 de octubre de 2021 fueron los peores meses para el Barça. Se podría decir, incluso, que fue un alivio perder otra vez contra el Madrid en el Camp Nou (1-2, goles de Alaba, Lucas Vázquez y Agüero -retirado dos meses después-). A los cuatros días, Laporta despidió a Koeman y pasó página tras pensárselo ya en verano. El neerlandés, mito del club, se marchó por la puerta de atrás.

Xavi y el límite salarial

El que llegó a Can Barça como salvador fue Xavi Hernández. El hijo pródigo volvía a casa y Laporta le arropaba con otro regreso, el de Dani Alves, y el primer fichaje millonario culé en pandemia, Ferran Torres. Luego llegaron también Aubameyang y Adama Traoré, pero esos no estuvieron a tiempo para jugar el primer Clásico con el de Terrassa ya como entrenador azulgrana.

El primero de Xavi ni siquiera se jugó en España. El Estadio Rey Fahd, de Arabia Saudí, albergó el primer Real Madrid - Barça oficial fuera del territorio español. El 12 de enero de 2022 se jugaron las semis de la Supercopa de España y resultó El Clásico más igualado de los recientes, con el Barça logrando empatar hasta en dos ocasiones el marcador. En la prórroga, eso sí, un gol de Valverde puso el definitivo 2-3 para los blancos.

Han pasado dos meses y pico desde El Clásico de Arabia, el último Real Madrid - Barça. Los culés han mejorado y esperan acabar este domingo con una racha negativa de 1.113 días sin ganar. Pase lo que pase, las realidades de ambos clubes siguen siendo distintas: 15 puntos de diferencia en Liga favorables para los blancos, mientras que estos están en cuartos de la Champions League y los azulgrana en los cuartos de Europa League.

El Real Madrid lidera el límite salarial de La Liga (739 millones); el Barça tiene el mayor negativo: -144

En lo económico, la distancia sigue siendo sideral. El Barça está en el mercado a verlas venir y con impotencia observará como el Madrid ficha a Mbappé, ya cerrado, y luchará hasta el final por el de un Haaland al que ya han renunciado los culés. El acuerdo con Spotify es el primer paso para recuperarse en Barcelona, pero días antes LaLiga reflejó la realidad en cuando al límite salarial: 739 millones del Madrid y -144 del Barça.

Sin emoción por La Liga, en este Clásico estará en ver si hay cambio de dinámica o no entre Real Madrid y Barça. El primero en un Bernabéu en obras. Ancelotti contra Xavi, parte 2. Carletto, no hay que olvidarse, no podrá contar con su estrella, Benzema. Las fuerzas se igualan todavía más. ¿Seguirá la racha del club de la capital o empezará a remontar el de la ciudad condal?

