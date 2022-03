Un Clásico para sentenciar La Liga: el Real Madrid busca el golpe definitivo contra el Barça de Xavi

El mundo se prepara para la madre de todos los partidos. Este domingo 20 de marzo a las 21:00 horas se detiene todo porque Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras. Los dos mejores clubes de la historia del fútbol, frente a frente. Aunque lo hagan en circunstancias muy diferentes, un Clásico siempre es un Clásico.

Así lo ha definido Xavi Hernández en la rueda de prensa previa a su duelo con el equipo blanco. Son tres puntos más, pero también es un plus. Es una alegría para las aficiones y un golpe que puede dejar tocado al máximo rival. En caso del Real Madrid, ganar es casi sentenciar La Liga y complicar la presencia del Barça en la Champions. Y en caso de los azulgranas, es meter a los de Ancelotti en problemas.

El Santiago Bernabéu será testigo de un duelo atípico. No es habitual que haya una distancia de 15 puntos entre ambos en la clasificación de La Liga. O que a estas alturas uno de los dos ya no esté en la Champions. Y menos que esté en la Europa League. Pero esa es la realidad que tiene que vivir el Barça en estos momentos.

No obstante, viajará hasta la capital de España en uno de sus mejores momentos de la temporada. Encadena una buena racha de partidos sin perder y, aunque ha tenido sustos como los vividos ante el Galatasaray donde ha demostrado su vulnerabilidad, lo cierto es que han mejorado con Xavi notablemente.

Óscar y Xavi Hernández dando indicaciones a los jugadores del Barça Reuters

Golpe a La Liga

Aunque el FC Barcelona no es rival por el título, en caso de perder el Real Madrid les sacaría 12 puntos, vencer a los azulgranas siempre es un golpe encima de la mesa. Es uno de los pocos partidos en el que el resto de rivales esperan que se pueda dejar puntos. Por ello, vencer a este Barça en crecimiento dejarían sin esperanzas al Sevilla, único club que todavía mantiene una mínima esperanza de pelear por el título.

Además, un triunfo le permitiría al Real Madrid desconectar en cierto modo del campeonato nacional y centrarse en ese duelo de Champions contra el Chelsea. Con La Liga casi ganada, soñar con la Copa de Europa es posible. O cuanto menos, con estar en semifinales. Esta sería una victoria de futuro.

Por si fuera poco, el Barça vuelve al Santiago Bernabéu dos años después. El último partido antes de la pandemia en el feudo blanco fue precisamente ante los azulgrana. Después, los siguientes enfrentamientos han sido o en el Camp Nou o en Valdebebas. Y ahora, por fin el mejor partido del mundo vuelve al mejor estadio del planeta. Otro motivo más para llevarse los tres puntos.

Ancelotti tiene dudas con el once tras las bajas de Mendy y Benzema, pero todo hace indicar que sus elecciones serán Nacho y la dupla Asensio-Rodrygo junto a Vinicius. Un sistema un tanto innovador, sin referencia y con la ausencia del mejor jugador del equipo. Un reto cuanto menos poderoso. Además, el Real Madrid cuenta con el buen precedente de su último cruce. Aquella victoria en las semifinales de la Supercopa de España que fue la antesala del primer título merengue.

Marco Asensio se besa el escudo del Real Madrid. AFP7 / Europa Press

Orgullo y Champions

El Barça afronta El Clásico en una situación bastante diferente al Real Madrid. Los azulgranas no pelean ni por La Liga ni por la Champions. Su nueva realidad es estar entre los cuatro primeros del campeonato y pelear por la Europa League. Por eso, para ellos, vencer en el Santiago Bernabéu, será casi su gran título del año.

Para el Barça siempre es primordial ganarle al Real Madrid porque para ellos es como un título. Además, serviría para retrasar la victoria en La Liga de los blancos. Eso, incluso por encima de la necesidad que tienen de situarse por delante de Sevilla, Atlético de Madrid o Betis en su pelea por los puestos europeos.

Esta será la primera visita de Xavi Hernández al Santiago Bernabéu como entrenador, aunque no su debut contra los blancos, ya que estuvo presente en aquella derrota en Arabia Saudí. El técnico catalán quiere arrancar su historia en el feudo madridista con buen pie y para ello intentará que sus jugadores se dejen la vida.

Al igual que Ancelotti, también tiene dudas con su once titular. La primera está en la defensa. Sin Sergiño Dest lesionado, la opción que más papeletas de éxito tiene es Araujo. Un duelo entre Dani Alves y Vinicius podría ser una pesadilla para ellos. La segunda estará en el centro del campo, ya que tendrá que decidir si da un sitio a Gavi o no y si juega con cuatro o tres. Lo esperado es que el canterano aguarde su momento desde el banco y que sean Pedri, Busquets y De Jong los titulares.

Y arriba, la eterna duda de si apostar por Ousmane Dembélé o no. El francés está en su mejor momento, pero está acostumbrado a aparecer y desaparecer. No obstante, fue fichado para este tipo de partidos. De no jugar, su lugar lo podrían ocupar tanto el propio Gavi como Adama. Mientras tanto, Aubameyang y Ferran son indiscutibles.

Aubameyang y Dembélé celebra un gol con el Barça EFE

Real Madrid - FC Barcelona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Asensio y Vinicius Jr.

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

VAR: Antonio Mateu Lahoz.

Hora: 21:00 horas.

Estadio: Santiago Bernabéu.

