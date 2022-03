Posible once del Real Madrid para El Clásico de La Liga contra el Barça

Rodrygo Goes, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El Real Madrid afronta este domingo un partido muy importante. La jornada 29 de La Liga le ha deparado un duelo trascendental contra su máximo rival, el FC Barcelona. A pesar de que los azulgranas están más abajo en la clasificación de lo que suele ser habitual a 15 puntos de los blancos, los de Ancelotti no se deben confiar.

El equipo de Xavi Hernández viene en clara línea ascendente a pesar de que han vivido dos sustos casi consecutivos en Europa League. En primer lugar con su empate a cero en casa contra el Galatasaray y en segundo lugar su victoria por la mínima en Turquía gracias a un gol de Pedri que le dio el pase a los cuartos de final.

Carlo Ancelotti tendrá que idear un plan para hacer frente a los catalanes que llegan en bastante buena racha y obligados a sacar la victoria para mantenerse a flote en su pelea por la Champions. Mientras el Real Madrid vive en un oasis de paz en el liderato de la tabla, los blaugranas están inmersos en la batalla con Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad o Villarreal.

El técnico italiano no lo tendrá fácil para plantar un once titular realmente competitivo ya que tiene dos bajas que son fundamentales. La primera de ellas es la de Karim Benzema. El delantero galo, cuando parecía que se iba a recuperar a tiempo de las molestias que sintió ante el Mallorca, no ha llegado a esta disponible para el duelo contra los azulgranas. Su baja en la punta de ataque será cubierta casi con total seguridad por Marco Asensio.

Posible alineación del Real Madrid para El Clásico EL BERNABÉU

El habitual extremo derecho del Real Madrid llega al partido con ganas de reivindicarse para demostrar que su ausencia de la selección española es un auténtico despropósito. Sin embargo, en esta ocasión tendrá que partir en la punta de ataque en una formación merengue con mucha movilidad arriba. Allí podrá alternar su posición con jugadores como Vinicius, que es indiscutible y que debería ser el líder del equipo, y con Rodrygo.

El brasileño es otra novedad en el once. También terminó tocado en el partido contra el Mallorca, pero él si se ha recuperado a tiempo. Ante la ausencia de Benzema, entre él y Asensio, que frecuentemente pelean por un puesto en la banda derecha, tendrán que intentar cubrir la baja del delantero francés.

Nacho apunta a la defensa

El mediocampo se presenta con menos dudas para Ancelotti ya que sus tres hombres de confianza están totalmente recuperados y sin sanciones. Por ello, Casemiro hará de ancla del equipo y Toni Kroos y Luka Modric ejercerán de volantes y creadores de juego en el interior. Una tripleta que es conocida ya por todos los madridistas. Alternativas como Fede Valverde o como Eduardo Camavinga tendrán que esperar su momento.

La otra gran baja del Real Madrid es Ferland Mendy, que también arrastra problemas musculares. Al igual que Benzema, ha estado tocado en las últimas semanas y finalmente ha tenido que volver a parar. En su lugar estará Nacho, un recurso que ya utilizó 'Carletto' contra el PSG. El canterano tendrá en la banda contraria a Dani Carvajal mientras que Alaba y Militao serán la pareja de centrales habituales. Y en portería, Thibaut Courtois.

[Más información: Ancelotti: "No me preocupa que Benzema no juegue El Clásico"]

Sigue los temas que te interesan