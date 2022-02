Marcelino García Toral calienta la eliminatoria: "Somos capaces de ganar al Real Madrid"

Las espadas están en todo lo alto. Marcelino García Toral se aferra al buen rendimiento ofrecido por su equipo en los tres partidos jugados esta temporada ante el Real Madrid de cara a la cita de Copa del Rey de este jueves en la que está en juego el billete para las semifinales. El técnico ha asumido en rueda de prensa que el Athletic Club está ante "otro gran partido", aunque esperaba que "el bombo fuera un poco más benévolo".

García Toral considera, como reza el tópico que han de hacer "un partido perfecto" y el Madrid "con unos jugadores de un nivel tan altísimo no tengan su mejor día en cuanto a la precisión... eso nos puede ayudar". La conclusión es obvia: "Seguro que el Madrid habría preferido a otro equipo y otro estadio y nosotros, por supuesto, también. Pero allá vamos, con todo". Los otros tres partidos de la temporada con los merengues le ayudarán, pero tiene claro que todo está en la mentalidad.

"Siempre soy optimista y positivo, nos ha faltado pocas cosas en los partidos que nos hemos enfrentado a ellos. La mentalidad es que somos capaces de vencer al Real Madrid", sentenció un Marcelino que se ve en las semifinales. "Está claro que es difícil porque es un equipo que solo ha perdido tres partidos este año entre las tres competiciones, incluyendo la Champions, pero por ejemplo en San Mamés, con un resultado muy negativo en seis minutos, estuvimos cerca. Y si llegamos a meter el penalti en la final de la Supercopa nos podríamos haber metido en el partido", justificó su motivación.

En esta ocasión, el partido se disputa en San Mamés en otra gran noche para los aficionados del Athletic tras la vivida el pasado 20 de enero ante el Barça. "Hay un elemento diferencial que es la afición. Seguro que el público está ilusionado de ver si entre todos somos capaces de empujar para tener el acierto necesario", ha añadido. El preparador asturiano es un verdadero portento en las eliminatorias: ha pasado en 34 de 48 cruces, en 20 de los últimos 22 y, con el Athletic, en todos. Solo ha cedido en tres finales. "No me considero experto, yo no las gano, lo hacen los jugadores", se quita mérito.

Benzema, diferencial

Karim Benzema se le atraganta siempre al equipo bilbaíno. García Toral reza para que no pueda estar: "Es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga con muchísima diferencia, el más importante en el juego de ataque del Real Madrid determinante en situaciones próximas al gol, por participación y definición. Por el espectáculo me gustaría pasar ante un Real Madrid con él, pero tengo que ser sincero, tendremos más posibilidades si no juega".

Sobre el viaje relámpago de los brasileños del equipo merengue tras jugar con su selección, tiene poco que aportar y lo ve más como un problema ajeno. "Hay un calendario al que nos tenemos que adaptar, se aplazó el partido al jueves, el último día posible. El Madrid tiene medios para procurar que sus futbolistas se encuentren en las mejores condiciones, aunque no es cómodo estar ayer y jugar mañana en Bilbao. Tienen una amplia plantilla para suplir cualquier baja. En diciembre tenían ausencias por la Covid-19 y realizaron un partido extraordinario en San Mamés".

