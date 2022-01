Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, sufre un accidente de tráfico y sale huyendo ante la Policía

Nadie entiende lo que ha sucedido con Oihan Sancet. El futbolista del Athletic Club ha sido noticia en las últimas horas después de sufrir un accidente de tráfico. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que tras el aparatoso choque ha provocado daños materiales, ha abandonado el lugar de los hechos a la carrera.

La Policía Municipal de Pamplona se encuentra investigando el accidente sufrido por el jugador del equipo bilbaíno mientras circulaba con su vehículo. El suceso ha ocurrido esta misma madrugada, cerca de las 01:00 horas de la noche. Sin embargo, lo más extraño de todo ha sido la reacción que ha tenido el jugador.

La Policía Foral se ha desplazado hasta el lugar de los hechos con prontitud y por ello ha podido ver al futbolista del Athletic intentando abandonar la escena. Un hecho al que todavía no han dado explicación, probablemente porque no la hayan encontrado, ya que los agentes que se encontraban junto al lugar del accidente pudieron ver y reconocer a Oihan Sancet como protagonista del mismo.

El jugador del Athletic Oihan Sancet abandona el campo acompañado por los médicos del Athletic Europa Press

La noticia ha sido destapada por el diario Deia que ha informado sobre lo sucedido y que ha comunicado además que hay una importancia investigación abierta para esclarecer los hechos. El vehículo involucrado ha sido identificado como el del jugador del Athletic que, de momento, no ha dado explicaciones de lo sucedido.

Un accidente bastante extraño

Según las informaciones facilitadas, el accidente habría tenido lugar en las inmediaciones de la cuesta de Beloso. Allí es donde habría chocado con su vehículo Sancet antes de emprender su huida. Los agentes han confirmado que el futbolista del Athletic decidió salir corriendo a pesar de haber sido reconocido en dirección a Burlada tomando el Paseo del Arga.

Un hecho al que no encuentran explicación y que ha sucedido pasada la medianoche del sábado al domingo. Hay que recordar que las competiciones en España están paradas durante esta semana debido a los compromisos internacionales de algunas confederaciones, aunque no así la UEFA. El Athletic por tanto no ha tenido partido de Liga este fin de semana y no volverá a jugar hasta el próximo jueves, cuando los rojiblancos se miden al Real Madrid en los cuartos de la Copa del Rey en San Mamés.

Oihan Sancet dispara a la portería del Real Madrid REUTERS

Los agentes desplazados hasta el lugar de los hechos, quienes reconocieron al accidentados como el jugador del Athletic Oihan Sancet, han confirmado que no pudieron documentar su identidad debido a su huida. El accidente ha transcurrido al parecer sin tener que lamentar daños personales, aunque sí materiales.

La Policía Foral de Navarra ya ha solicitado la comparecencia en comisaría de Sancet para tomarle declaración y que ofrezca una explicación tanto de lo sucedido en el accidente como de la actitud que tomó al abandonar el suceso a pesar de haber sido reconocido por varios agentes. Los contactos del jugador con las autoridades están abiertos y esperan que pueda ofrecerse una versión en las próximas horas de un hecho que ha provocado auténtica conmoción tanto en Pamplona como sobre todo en Bilbao.

