Brasil anuncia que no liberará a los futbolistas del Real Madrid

El Real Madrid está en problemas de cara a la configuración de su equipo para el partido de Copa del Rey contra el Athletic. Se juega el próximo jueves 3 de abril y el parón de selecciones en Sudamérica lo complica todo. En total, hay cinco futbolistas blancos que han cruzado el Atlántico, entre ellos cuatro brasileños a los que, a priori, no se les liberará para reincorporarse al equipo de Carlo Ancelotti.

Quien lo ha confirmado ha sido Juninho Paulista. El que fuera futbolista del Atlético de Madrid es ahora coordinador de la selección de Brasil. Este martes pasó por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER y habló detalladamente de la situación de los jugadores del Real Madrid (Casemiro, Vinicius, Militao y Rodrygo) que fueron convocados por Tite para las eliminatorias sudamericanas.

"No vamos a liberar a los jugadores. Los jugadores tienen que estar con nosotros hasta el final del periodo FIFA, el 2 de febrero. Lo que hay es una conversación y depende de cómo jueguen el primer partido para poder discutir si juegan o no el segundo. Estarán con nosotros hasta el final. No estamos dispuestos a liberarlos. No podemos abrir un precedente. Hemos tenido peticiones de otros clubes. Tenemos pocos días con los jugadores. Hay que aprovechar este año que empezó la preparación para el Mundial", anunció con rotundiudad en el programa.

Casemiro celebra su gol con Brasil ante Colombia en la Copa América REUTERS

Sin excepciones

"No podemos, no es que no queremos, abrir una excepción cuando convocamos a los jugadores y liberarlos de un partido a otro. En la gestión de Tite nunca ha ocurrido. Esa no es la situación, comprendemos la situación del club. Sólo ha pasado por culpa de la pandemia. Teóricamente no existía la fecha de enero. Es una situación que nos obligó a hacer".

Petición del Real Madrid

"Nosotros tenemos una relación con los clubes muy buena. Siempre hablamos cordialmente. Tite ha explicado la situación a Ancelotti".

Charla con los jugadores

"Supongo que Tite ha hablado con ellos y ha dejado muy clara la situación".

Diálogo con el Madrid

"Fue en buen tono. Entendieron nuestra situación y creo que no han tenido problemas".

Las eliminatorias

"La fecha de octubre se canceló y sólo tenemos una semana de preparación para el Mundial. Sólo hay una semana para que Tite esté con los jugadores y sentir cómo están. Los clubes comprenden eso. También hablé con Leonardo y los clubes ingleses en otras ocasiones con los mismos problemas. Lo hicimos para que nos comprendan y que cuando lo podamos hacer lo vamos a hacer".

Vinicius

"Está mejorando a cada jornada. Ha sido así en el Madrid. Ahora lleva un tiempo jugando muy bien".

Neymar - Vinicius

"Pueden jugar los dos juntos. Vinicius demuestra su calidad en el Madrid y está empezando a mostrarla en la selección ahora. Como Coutinho o Paquetá también pueden jugar juntos".

Matheus Cunha

"Está ganando espacio. Ha sido así desde los Juegos Olímpicos donde jugó muy bien. Siempre observamos a los jugadores. Está en momento de adaptación en Madrid y lo está haciendo bien".

[Más información: Juni Calafat, el arma del Real Madrid para fichar a las grandes promesas del futbol mundial]

Sigue los temas que te interesan