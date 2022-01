París empieza a asumir el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid: pitos, amenazas e insultos

Kylian Mbappé está siendo el mejor futbolista del Paris Saint-Germain en lo que va de temporada, la que está llamada a ser la última como jugador del equipo de París. El jugador que acaba contrato en 2022 sigue sin renovar y su futuro apunta cada día con más garantías hacia el Real Madrid. Esto no está sentando bien ni en su ciudad, ni en su país. El odio comienza a ser preocupante en torno a un joven que lo único que ha hecho es cumplir un sueño jugando para el club del lugar donde nació y ahora quiere hacerlo para la entidad en la que siempre ha querido estar.

Aunque Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo no tiran la toalla, saben cuál es el deseo de Mbappé y es muy difícil, por no decir imposible, que le convenzan para seguir en el PSG. Le han hecho una oferta millonaria para tratar de conseguirlo, pero la ha rechazado. Ya es libre para negociar su futuro, pero decidió que no haría nada hasta que acabe la temporada. Más aún teniendo en cuenta que hay una eliminatoria de Champions League que les enfrenta al Real Madrid.

En cualquier caso, en París son conscientes de que va a terminar vistiendo de blanco este verano. Las relaciones con el público francés no eran positivas desde la última Eurocopa, ya que falló ese penalti en cuartos de final que mandó a Francia para casa. A pesar de que de fue responsable de la Nations League que consiguió el país ante España a finales de 2021, no todo el mundo perdonó al delantero por ese error que le provocó un profundo dolor, como ha hecho público varias veces.

Ahora se está volviendo a ver ese odio con los dos recientes episodios negativos que ha vivido Mbappé. El primero fue en las redes sociales, pero el segundo fue en la vida real. Durante la temporada también está viviendo algunos episodios de pitos de parte de su propia afición. El entorno en el que se mueve Kylian en los últimos meses no para de enturbiarse. El deseo del jugador de que esta campaña pase cuanto antes empieza a crecer, aunque antes quiere ganar la Champions League.

El odio de su gente

Desde que comenzó la temporada la tensión con Kylian Mbappé en París se hizo palpable. El lugar donde siempre había recibido aplausos le reprochaba lo sucedido durante el verano con pitos el mismo día en el que presentaban a Leo Messi y Sergio Ramos ante la afición. El delantero ha acallado todo ese run run con goles y grandes actuaciones mientras Neymar, lesionado como el español, y el jugador argentino, sin demasiada fortuna, pasaban a un segundo plano.

Ahora, en la misma semana, Mbappé ha afrontado dos situaciones que han dado luz sobre un odio que no había desaparecido del todo. El futbolista salía al paso de los ataques sufridos por una niña de 8 años que le envió un mensaje pidiendo que no saliera del Paris Saint-Germain a final de temporada. "La violencia de los comentarios para un niño... Realmente estamos tocando fondo. Deberíamos entrar en razón", escribía el delantero en Twitter.

Lo último ha sido una polémica pintada que ha aparecido en un simbólico mural dedicado al delantero que hay en Bondy, localidad en la que creció de niño: "Mbappé, estás muerto". Aunque este mensaje también podría tener tintes políticos, puesto que en el mismo mural se ataca a Sylvine Thomassin, candidata a la alcaldía de la localidad que ha aparecido en varios actos con el jugador. Sea como fuere, después de lo que Kylian ha hecho por esa comunidad, tampoco le respetan.

Condiciona su futuro

Esto no hace más que poner más presión sobre un jugador que lo único que intenta es cerrar su paso por el PSG de la mejor forma posible sobre todo con esa eliminatoria ante el Real Madrid como su principal bache en el camino del único objetivo que quiere alcanzar antes de cambiar de aires. De hecho, en Francia creen que si los parisinos superan a los de Carlo Ancelotti en esa eliminatoria, todavía puede cambiar de opinión.

A pesar de la información transmitida por el PSG a medios cercanos, los hechos son los hechos. Kylian Mbappé ha rechazado las últimas ofertas de renovación recibidas por parte del club galo. Además, pidió salir este verano y su intención era fichar por el Real Madrid para que así el PSG recibiera una cantidad en concepto de traspaso y se pudiera reforzar. Y, por último, el galo no ha evitado mostrar una sonrisa cuando se le ha preguntado por su futuro en el equipo español.

2022 llegó con un nombre por encima del resto en el mundo del fútbol. Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas ventanas de fichajes y en este año nuevo la cosa no va a cambiar. De hecho, él será el gran movimiento del verano después de acabar el contrato que actualmente le une con el Paris Saint-Germain. Se marche al Real Madrid o se quede en la capital de Francia, toda esta situación recuerda a lo que viven las grandes estrellas cuando crecen.

