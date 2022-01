Comienza la batalla por Rudiger: el Chelsea elige a Thiago Silva y el Madrid adelanta a Bayern y PSG

El nuevo año ha comenzado de manera intensa para varios jugadores de primer nivel el mundo que están en una situación muy particular, la de terminar contrato el próximo 30 de junio. El caso más llamativo es el de Kylian Mbappé, aunque hay muchos más. Incluso alguno de ellos está también en la agenda del Real Madrid como sucede con Antonio Rudiger.

El todavía central del Chelsea termina su vinculación con los blues cuando acabe este mismo curso, lo que implica que ya puede negociar su futuro con el equipo que quiera. Ya se ha sobrepasado esa mítica barrera del comienzo del mes de enero y ahora puede hablar con cualquier club sin irregularidades y sin tener que informar a su propio equipo.

El Chelsea ha visto en los últimos meses como llegaba esta situación irreversible ya que Rudiger estaba dispuesto a no aceptar ninguna oferta que dejara satisfechas sus altas pretensiones salariales. El equipo que preside Roman Abramovich y que dirige Thomas Tuchel no ha podido, y tampoco ha querido, entrar en la pelea por retener al central y, aunque no lo da por perdido, empieza a edificar su futuro sin él.

Thomas Tuchel habla con Rudiger Reuters

En primer lugar realizando algunas renovaciones en defensa y sentándose a analizar el caso de otros jugadores que están en una situación como la de Antonio Rudiger. Hace unos días era Chalobah quien cerraba su continuidad en la entidad de Stamford Bridge, pero ha sido un movimiento mucho más mediático e importante.

Renovación de Thiago Silva

El Chelsea ha cerrado la renovación de Thiago Silva, el otro gran líder de su defensa, y que también terminaba contrato el 30 de junio. El veterano defensa brasileño estaba decidido a seguir jugando y su resurrección en el equipo inglés después de una fea salida del PSG han supuesto un motivo más que suficiente para seguir agrandando su leyenda en su actual club.

De esta manera, el Chelsea también empuja un poco más hacia fuera a un Rudiger por el que parece no harán ningún esfuerzo, conscientes de que la voluntad del jugador solo se puede cambiar poniendo mucho dinero sobre la mesa. Y ahora, lo que ya han hecho es gastar en otro nombres. De esta forma, no solo asumen su salida, sino que invierten esfuerzos, tanto de tiempo como de dinero, en otras batallas.

A su vez, con esa llegada del 1 de enero, y días posteriores, Rudiger ha dado por comenzada la batalla por decidir su futuro y desde Inglaterra ya seleccionan a los principales candidatos. Todos concuerdan en un punto y es que el Real Madrid se encuentra en la primera posición por cerrar la que será una de las gangas del próximo mercado.

Un defensa central que viene de ser campeón de Europa, experimentado, con años de fútbol por delante y que está a un nivel sublime, fuerte por arriba y contundente por abajo sin perder la capacidad de conducción para romper líneas. Una auténtica garantía sea cual sea su destino porque está de sobra preparado para la élite.

Antonio Rudiger, durante un partido con el Chelsea. AFP7 / Europa Press

Guerra por Rudiger

Pero el Real Madrid no debe descuidarse en este duelo ya que no está solo en la pelea por el fichaje de Antonio Rudiger. Aunque los blancos parten en cabeza por historia y por situación actual, tanto deportiva como económica, hay otros dos equipos que ahora mismo tendrán ventaja sobre cualquier nuevo postor. Uno ofrece dinero y el otr historia.

Solo el Real Madrid puede ofrecer ahora mismo ese doble ofrecimiento. Quien quiere tirar de chequera para cegar a Rudiger con una lluvia de millones el PSG, que busca un nuevo líder en su defensa después de que el fichaje de Sergio Ramos no haya salido como todos esperaban. Mauricio Pochettino y Leonardo quieren un jugador que pueda seguir dando garantías entre Marquinhos y Kimpebe.

Y el otro equipo, que pone más historia que millones en la cuenta corriente, es el Bayern de Múnich. El conjunto que entrena Julian Nagelsmann sufrió una importante pérdida cuando David Alaba se marchó en unas condiciones muy similares a como lo va a hacer ahora Rudiger. Por ello, quieren aprovechar esa circunstancia para fichar a su nuevo líder de la defensa después de que llegadas como las de Lucas Hernández o Dayot Upamecano no han terminado de cuajar.

El otro equipo en discordia en esta batalla, aunque rezagado del resto, es la Juventus. El equipo italiano está pasando apuros económicos y no le podría ofrecer un enorme contrato que es lo que busca ahora mismo el alemá. Solo si consiguen dar salida a Matthijs de Ligt, algo que se rumorea con fuerza en las últimas horas, podría encontrar ahí ese hueco.

No obstante, quien sigue estando al frente de la batalla por Rudiger es el Real Madrid, primera opción del central alemán, y más en vista de que la renovación con el Chelsea está enquista y de que han decidido hacer un esfuerzo por Silva, nueve años mayor que él.

